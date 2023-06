Antunes Filho na Cinemateca Capitólio

Jornal do Comércio

Neste sábado, às 18h30min, a Cinemateca Capitólio apresenta sessão gratuita do documentário Antunes Filho - Do Coração para o Olho, dirigido por Cristiano Burlan. Depois, haverá debate com ele e o ator Carlos Ramiro Fensterseifer, que trabalhou com Antunes Filho. No mesmo dia, também serão exibidos Compasso de Espera, único longa de Antunes Filho (gratuito) e um ciclo (R$ 10,00 por filme) de produções estreladas por sua atriz favorita, Louise Brooks, e obras que trazem personagens inspiradas por ela: Cabaret, de Bob Fosse, Totalmente Selvagem, de Jonathan Demme, e A Morte lhe Cai Bem, de Robert Zemeckis.