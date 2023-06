 Neste sábado, às 10h15min, a Cinemateca Paulo Amorim, da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), apresenta uma sessão do Clube do Cinema de Porto Alegre. O filme escolhido será o ítalo-polonês Eo (2022), com direção de Jerzy Skolimowski. Com Isabelle Huppert, o longa acompanha a jornada de um burro de circo e suas descobertas pela Europa contemporânea.

 A TV Brasil celebra os 60 anos de Milton Guedes, com um show exclusivo neste sábado, às 23h15min, quando o canal vai exibir um espetáculo do músico carioca interpretando seus maiores sucessos, no programa Todas as Bossas.

 O BarraShoppingSul realiza, neste sábado, das 12h às 20h, sua primeira festa junina, voltada para toda a família. O Arraiá do Barra terá músicas, brincadeiras e comidas típicas dos festejos de São João. Na programação, Campeonato Junino, com jogos como a corrida de três pernas; além das brincadeiras tradicionais, como pescaria, boca do palhaço e jogo das argolas. A entrada é gratuita, mediante resgate do cupom no aplicativo Multi.

 Neste domingo, às 18h, a Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.501) recebe o Trio Guarani, que apresenta um repertório de câmara com Rachmaninoff e Beethoven. O violinista Geovane Marquetti, o violoncelista Murilo Alves e o pianista André Carrara tocam Trio para Piano nº 5, Op. 70 nº 1, de Ludwig van Beethoven, e Trio Élégiaque nº 1, de Sergei Rachmaninoff. Entrada franca.

 No Praia de Belas Shopping (avenida Praia de Belas, 1.181), o espetáculo infantil Como papai e mamãe se apaixonaram é atração da programação do projeto Domingo é Dia de Teatro. A peça será apresentada no segundo piso do local neste domingo, às 16h, com entrada franca.

 O Mirage Circus, do ator Marcos Frota, está na avenida Padre Cacique, 1.359, de terça a sexta-feira, às 20h30min, e sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h30min, por tempo indeterminado. Ingressos a partir de R$ 20,00 pelo site oficial.