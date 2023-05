 Neste sábado, a Fundação Iberê (av. Padre Cacique, 2000) abre a exposição O estranho desaparecimento de Vera Chaves Barcellos. Com curadoria de Raphael Fonseca (RJ), a mostra apresenta 59 obras, com trabalhos desde a década de 1960, realizados a partir da experimentação com pintura e desenho, e, num segundo momento, com a xilogravura, destacando seu longo diálogo com a fotografia.

 A Orquestra de Câmara da Ulbra apresenta música espanhola, dança flamenca e castanholas, neste domingo, às 19h, dentro da série Domingo Clássico. A apresentação será na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280), com entrada franca. Desta vez, o programa terá a apresentação de suítes de três compositores: Isaac Albeniz, Hubertus Hofmann e Carl Nielsen.

 O grupo de jazz e música instrumental Kula faz apresentação de suas canções autorais neste sábado, às 21h, no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22). A banda também executa releituras de grandes nomes consagrados do jazz norteamericano, como Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane, para citar alguns. Ingressos por R$ 40,00 pelo telefone (51) 9.98807689.

 MC Carol faz show em Porto Alegre, no lançamento da festa Tendéu, que promete agitar a pista do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), às 23h desta sexta-feira. Ingressos a partir de R$ 45,00 na Sympla.

 A Biblioteca Pública do Estado realiza a 3ª Feira Gibizeira neste sábado e no domingo, das 13h às 19h. O evento traz exposições, oficinas, bate-papos e venda de HQs e tem curadoria de Guilherme "Smee" Miorando, pesquisador de quadrinhos.

 Nesta sexta-feira, o guitarrista Antonio Flores lança seu primeiro álbum, Mentis Natura, em show que inicia às 20h no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Ingressos , a partir de R$ 35,00 pelos celulares (51) 9.81423137 ou (51) 9. 98902810.