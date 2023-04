 Phil Fest e Café Trio em apresentação de jazz e bossa nova neste domingo, às 17h, no O Butiá Jazz. R$ 90,00 por adulto, com R$ 50,00 de consumação, reservas em www.obutia.com.

 Cátia Damasceno apresenta monólogo O Que Pode Dar Errado na Cama? na sexta-feira, 21h, no Salão de Atos da Pucrs (Ipiranga, 6.681, ingressos no Ingresso Digital) e no sábado, 21h, no Teatro Feevale (RS-239, 2.755 - Campus II - Novo Hamburgo, ingressos via Blueticket).

 Luísa Sonza encerra turnê com shows em Santo Ângelo, na Fenamilho Internacional (sexta-feira), e em Torres, no Festival Internacional de Balonismo (sábado). Ingressos no Minha Entrada.

 Cartunistas Santiago e Edgar Vasques autografam neste domingo, 16h, na Livraria Santos do Pontal Shopping (Padre Cacique, 2.893). Entrada franca.

 Show InDuo e o Jazz no sábado, 21h, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22).

R$ 30,00 no local.

 Projeto Água Viva, de Consuelo Valandro, promove experiência interativa na Ilha da Pintada unindo arte e sustentabilidade. Domingo, 14h30min, na Praça Salomão Pires. Entrada franca.

 Última semana para ver a peça Paisagem Marinha, montagem a partir de texto de Edward Albee, no Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307). Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h. A partir de R$ 60,00, pelo Sympla.

 Abre neste sábado, 10h30min, a exposição Liciê Hunsche - Fios de memória no Margs (Praça da Alfândega, s/n). Entrada franca.

 Concerto de abertura da temporada 2023 do Coral da Ufrgs neste domingo, 10h45min, na Comunidade Martin Luther (Cel. Camisão, 30). Participação especial da organista Anne Schneider. Gratuito.

 Henry e Klauss em show de ilusionismo no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). No sábado e domingo, com sessões às 15h e 19h. A partir de R$ 60,00 no site Uhuu.

 Violonista Marcelo Caminha lança o CD Tio Bilia no violão no projeto Ecarta Musical. Sábado, 18h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). Entrada franca e transmissão pelo YouTube.

 Espetáculo O Malabareador de Ideias abre programação do Festival das Artes CHC. Sexta-feira e sábado, 20h, no CHC Santa Casa (Independência, 75). A partir de R$ 15,00, no Sympla.