 Espetáculo musical Fantasmagórico - Um show do além chega ao Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665) neste sábado e domingo, às 16h. R$ 40,00, com meia-entrada, no Sympla ou na bilheteria.

 Kronnus traz show de ilusionismo à Femaçã, no Parque de Exposições José Bin, em Veranópolis. Domingo, 15h, entrada franca.

 Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe InQuarteto (sexta-feira, 21h, R$ 40,00) e Demétrio Xavier (sábado, 21h, R$ 30,00). Ingressos no local, reservas em (51) 99880-7689.

 Circo Fantástico chega à última semana no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300). Sexta-feira (20h30min), sábado e domingo (16h, 18h e 20h30min). A partir de R$ 40,00, no local.

 Peça Adolescer tem sessão neste domingo, 18h, no Teatro Ciee (Dom Pedro II, 861). A partir de R$ 30,00, pelo Blueticket.

 Show no Teatro do Sesc Canoas (Guilherme Schell, 5.340 - Canoas) homenageia sambista Luciara Batista. Sábado, 20h, 1kg de alimento não-perecível.

 Festa Rock N Bira com Piratas Siderais e tributos a Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple e clássicos do rock. Sábado, 23h no Opinião. Ingressos no Sympla.

 Dedicado a Djavan, show SóDja, com Diego Della Nina, tem pré-lançamento sábado, às 20h, no Espaço Urbano (Bento Gonçalves, 1.645 - Viamão). R$ 20,00 no Sympla; na hora, R$ 30,00.

 Cantor Rafa Noleto lança disco Cantositor nas plataformas de música nesta sexta-feira, unindo sonoridades da MPB, da bossa nova, do samba rock e do bolero.

 O Butiá recebe shows de Gustavo Bassani (sábado, 15h) e Márcio Philomena e Café Trio (domingo, 17h), com música e gastronomia ao cair do sol. Ingressos e informações em www.obutia.com.

 Performance de dança Transmobilização, do Grupo My House, sexta-feira, 17h30min, na Travessa dos Cataventos da CCMQ.

 Últimos dias de Glauco Rodrigues — Tropical no Margs (Praça da Alfândega, s/n°). De sexta-feira a domingo, 10h às 19h (último acesso às 18h).

 Homenageando os Beatles, banda Liverpoa faz show de estreia no Funny Feelings (Lindolfo Collor, 279 - São Leopoldo). Domingo, 16h, entrada franca.

 Peça Espera, da Cia. Incomode-Te, está em cartaz na Zona Cultural (Alberto Bins, 900) na sexta-feira e sábado, às 20h. R$ 50,00, no site Entreatos Divulga.