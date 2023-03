 Paulo Romeu traz o show Okutá ao Ecarta Musical neste sábado, às 18h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). Entrada franca, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

 CHC Santa Casa (Independência, 75) recebe espetáculo infantojuvenil [email protected] - Uma história em pedacinhos, dentro do Porto Alegre em Cena. A partir de R$ 20,00, no site do festival.

 Há 25 anos em cartaz, peça Violetas na Janela retorna a Porto Alegre nesta sexta-feira e sábado, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). A partir de R$ 40,00, no site Uhuu.

 Espetáculo teatral 90 Ceias volta a cartaz no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835) neste sábado e domingo, às 20h. No Sympla, a partir de R$ 50,00.

 Programa radiofônico Pretinho Básico assume formato de show, com participação de Neto Fagundes, no Teatro Univates, em Lajeado. Sexta-feira, 21h, a partir de R$ 60,00, na Biblioteca Univates ou no site da universidade.

 O bairro Arquipélago de Porto Alegre recebe o teatro do Levanta Favela para oficina de teatro (sábado, 16h, na Colônia de Pescadores Z-5) e espetáculo Maria, Suas Filhas e Seus Filhos (domingo, 16h, na Praça Salomão Pires). Atividades gratuitas.

 Teatro Carlos Carvalho da CCMQ (Rua dos Andradas, 736) recebe espetáculo Manifesto de uma Mulher de Teatro. De sexta-feira a domingo, às 20h, entrada franca.

 Grupo Chocolate apresenta seu samba e pagode neste sábado, às 23h, no W578 (Dorival C. Luz de Oliveira, 578 - Gravataí). Reservas e informações pelo telefone (51) 98105-8691.