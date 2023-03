 Ospa recebe pianista Sylvia Thereza e soprano Eiko Senda na abertura da temporada 2023. Sábado, 17h, na Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501); antes, às 16h, Notas de Concerto com Max Uriarte. A partir de R$ 10,00, no Sympla.

 O Butiá oferece música ao pôr do sol com Gustavo Bassani (sáb, 15h) e Nicola Spolidoro Trio (dom, 18h). R$ 90,00, com crédito de R$ 50,00 para consumo, em www.obutia.com.

 Depois de 8 anos, banda Hevo 84 está de volta e faz show no Opinião (José do Patrocínio, 834) no sábado, às 19h30min. A partir de R$ 50,00, no Sympla.

 Comemoração antecipada de St. Patrick´s Day em Novo Hamburgo (Rua Tapes, 503), sábado, das 14h às 22h. Discotecagem de Lelê Bortholacci e shows de Laranja Pra Suco, Sambary e Oficial Br. Food trucks, chopp e espaço kids. Entrada franca.

 Cantora Shana Müller lança videoclipe para a música Todo dia é teu dia, em um trabalho que valoriza as mulheres na música regional gaúcha.

 Fiel ao som do Pearl Jam, banda tributo Black Circle toca na Grunge Night do Bar Opinião na sexta-feira, às 22h. A partir de R$ 70,00, pelo Sympla.

 Para os apreciadores de música com raiz regional, acordeonista Roger Corrêa lança single Guaíba nesta sexta-feira, incluindo vídeo no YouTube.

 Grupo de reggae Planta & Raiz leva turnê acústica ao Quintal do Clube (Benjamin Constant, 410 - Gravataí). Sábado, 20h, R$ 90,00 no Sympla.

 Cuidado Que Macha promove evento Elas por Elas - Mulheres artistas no palco na sexta-feira, a partir das 19h30min. Comidas produzidas pelo Mãos de Mães e bebidas do Gole Amigo. A partir de R$ 15,00, no Sympla.

 Vernissage da exposição Elas, de Anelise Ferreira, Gutemberg Ostemberg, Laércio de Menezes e Marina Menezes. No Espaço Cultural Correios (Sete de Setembro, 1.020), sábado, 11h.

 Show do Bita de volta ao Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) no domingo, às 15h. A partir de R$ 75,00, no Sympla.

 Grupo Pagode do S1 na praça de alimentação do Shopping Pelotas (Ferreira Viana, 1.526 - Pelotas) na sexta-feira, das 19h às 21h. Gratuito.

 Cantora norte-americana J.J. Thames leva blues ao Teatro do Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1.241) nesta sexta-feira, às 20h. R$ 40,00, com desconto para usuários do Cartão Sesc/Senac, na unidade e no site Ingresso Rápido.