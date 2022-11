 Show de Nei Lisboa encerra painel promovido pela Associação dos Amigos da CCMQ na sexta-feira, às 18h. Entrada franca.

 Badin, o Colono, apresenta stand-up no Teatro do Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1.241 - Gravataí) neste sábado, às 19h30min. A partir de R$ 40,00, no SAC da unidade ou pelo Blueticket.

 Atriz Grace Gianoukas, da Terça Insana, encerra turnê do espetáculo Grace em Revista no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80), sexta-feira e sábado, às 21h. Entre R$ 40,00 e R$ 140,00, no Uhuu.

 Lançamento da Mandala Lunar 2023 reúne música, feira ecológica, gastronomia vegana, arte e moda sustentável. Sábado, das 15h às 21h, no Jardim do Museu Joaquim Felizardo (João Alfredo, 582), entrada franca.

 Sucesso do pagode nacional, Kamisa 10 toca no Clube Tradição (avenida Boqueirão, 801 - Canoas) no sábado, às 21h. A partir de R$ 25,00, no Minha Entrada ou no local.

 Projeto Terno de Reis em Casca promove resgate das tradições quilombolas, com oficinas e apresentações, na Associação Comunitária Dona Quitéria, em Casca. Sábado e domingo, a partir das 9h, aberto ao público.

 O Amargo Santo da Purificação, montagem do Ói Nóis Aqui Traveiz, estreia no chafariz central do Parque da Redenção. Domingo, 17h, gratuito.

 Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545) recebe 2º Encontro de Colecionáveis de Futebol no sábado, das 13h às 20h. Entrada franca. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

 A Bela e a Fera, O Espetáculo Musical traz aos palcos um dos maiores clássicos do cinema. Sábado, 17h, no Gigantinho (Av. Padre Cacique, 891). A partir de R$ 120,00 nas lojas Óticas Diniz e no site Diskingressos.

 Duo Anavitória se apresenta no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) no sábado (21h) e domingo (20h). A partir de R$ 80,00, no Sympla.

 Pinacoteca Ruben Berta (rua Duque de Caxias, 973) promove encontro com o público sobre o projeto Animalis Imaginibvs - Fabulações e Conexões, em exposição no local. Sábado, 11h, entrada franca.

 Vernissage da exposição As Camponesas, de Erico Santos, na Bublitz Galeria de Arte (avenida Neusa Goulart Brizola, 143). Sábado, das 11h às 13.

 Finalista do The Voice Kids 2022, Mel Grebin se apresenta no Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5.340 - Canoas) em evento especial de Natal. Domingo, 19h, a partir de R$ 17,50 no Sympla ou no local.