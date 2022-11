Mistura de sons no Ocidente Acústico

O Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960) vira palco para as bandas Shaun e As Aventuras nesta quinta-feira. Às 21h, o espaço será tomado por uma mistura de sonoridades, mas sempre com uma essência brasileira. Os ingressos para o show, parte do projeto Ocidente Acústico, estão no Sympla a partir de R$ 20,00.

Nascidos em Porto Alegre, os conjuntos tem a busca pela brasilidade em comum, apesar de serem diferentes no gênero. Shaun traz consigo o groove manchesteriano com pitadas de Brasil, falando ao mundo sobre a juventude e seus amores e angústias. Banda instrumental, As Aventuras é muito influenciada pelo surf music, mas, ao mesmo tempo, apresentam sonoridades contemporâneas, inserindo a MPB e o rock nas suas composições.