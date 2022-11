Expresso 25 homenageia Tom Jobim

O grupo vocal Expresso 25 retorna ao palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) nesta quarta-feira para show inédito homenageando o ilustre cantor e compositor Tom Jobim. O espetáculo tem início às 21h e tem ingressos a partir de R$ 20,00 disponíveis na plataforma Sympla.

Com quase seis décadas de existência, o Expresso 25 é referência na interpretação em coral da Música Popular Brasileira. Na apresentação de quarta-feira, o conjunto estreia o seu mais novo projeto Suíte Tom Jobim, que prestará um tributo ao músico. Com 15 canções de Tom e quatro peças instrumentais no repertório, o projeto seguirá em turnê pelo interior do Estado em 2023.

Quem comparecer ao show poderá escutar um total de 38 músicos interpretando clássicos como Águas de março, Wave, Corcovado e Chega de saudade.