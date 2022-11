Afinidade nas trilhas sonoras do jazz

Nesta terça-feira, o grupo Jazz Trio Afinidade faz show na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190). Às 19h, o trio se apresenta no Salão Mourisco em um tributo a ícones do jazz. A entrada é franca, mediante contribuição espontânea.

A apresentação marca uma homenagem ao álbum Affinity, lançado em 1979, pelo pianista americano Bill Evans e o gaitista belga Toots Thielemans, figuras aclamadas do jazz internacional que se juntaram para dar forma ao disco. Mais de quatro décadas depois da gravação do álbum original, o trabalho recebe agora a homenagem do trio de músicos gaúchos Bernardo Zubaran, Luiz Mauro Filho e Dinho Oliveira.

O show integra o Chapéu Acústico, projeto que, desde 2016, já trouxe mais de 150 artistas consagrados e novos para a Biblioteca Pública.