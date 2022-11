 Peça Adolescer volta ao Theatro São Pedro (Pça. Marechal Deodoro, s/n) para última sessão do ano na sexta-feira, às 21h. A partir de R$ 30,00, no site e na bilheteria do teatro.

 Vagner Cunha, Bebê Kramer e Paulinho Fagundes fazem pré-estreia do segundo volume de YbY no Palco Bell'Anima, no Recanto Maestro. Sábado, 19h30min, a partir de R$ 50,00 pelo Sympla.

 Espetáculo com Dante Ramon Ledesma, orquestras, dança e teatro comemora os 30 anos do Centro de Cultura de Três Coroas. Sábado, 19h, acesso livre mediante doação de leite integral ou bolachas para famílias necessitadas.

 Música no Iberê apresenta o concerto Um Duo de Três e Convidado no domingo, às 17h, no Auditório da Fundação Iberê (av. Padre Cacique, 2.000). Gratuito, com retirada de senhas uma hora antes do espetáculo.

 Coletivo Arquitetos Voluntários apresenta a exposição Rever na CCMQ (Andradas, 736). Abertura sábado, visitação todos os dias das 10h às 18h.

 Concertos Capitólio apresenta violinista Ricardo Chacon e pianista Daniel Benitz, seguidos dos tenores Francisco Amaral, Lazlo Bonilla e Roger Scarton. Sabado, 11h, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085), entrada franca.

 Shopping Total recebe Festa das Nações com música, dança, artesanato e gastronomia das etnias que formaram Porto Alegre. Domingo, das 11h às 21h, entrada franca.

 BarraShoppingSul realiza nova edição do Barra Music Sunset, com atrações musicais no sábado e domingo, às 17h.

 Lucian Krolow leva flauta brasileira ao Ecarta Musical. Sábado, 18h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). Gratuito, transmissão pelo YouTube.

 Programação musical com DJ Mari Gonçalves e Caçamba em frente ao Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223). Sábado, 18h, gratuito.

 Festival Quarto POA com atrações culturais, cervejas artesanais, gastronomia, cultura e inovação. Programação completa no site do JC. Domingo, das 14h às 23h, a partir de R$ 35,00 no Sympla.

 Exposição Retratos Gaúchos - Olhares Inesperados, de Eurico Salis, estará a partir de sexta-feira no saguão da Biblioteca Central da Pucrs. Gratuito.

 Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) terá neste final de semana shows de Ale Ravanello Combo (sexta-feira) e tributo ao Clube da Esquina (sábado), às 21h. Entre R$ 35,00 e R$ 100,00, no Sympla.