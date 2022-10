 Wander Wildner apresenta suas Canções Iluminadas de Amor neste sábado, às 20h, no Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22). R$ 45,00, no site ou no local.

 Orquestra da Ulbra traz bossa nova no Domingo Clássico na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280). Domingo, 19h, entrada franca.

 Bento Gonçalves recebe 2° Festival de Primavera, com música ao vivo e gastronomia. Sábado, das 15h às 20h, no Jardim Dom Cândido, com entrada franca.

 A Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647) recebe duas exposições de Clara Pechansky. Abertura neste sábado, 11h às 13h, com entrada franca.

 Jornalista Samira Calais autografa, ao lado da ilustradora Bruna Miranda, livro Cenas da Pandemia no mezanino da CCMQ. Sexta-feira, das 18h às 20h.

 Música no Iberê faz um passeio pela história da música em concerto neste domingo, às 17h, no Auditório da Fundação Iberê (Avenida Padre Cacique, 2.000). Gratuito, mediante retirada de senhas.

 Exposição coletiva Podium, em diálogo com a obra de Arthur Bispo, abre nesta sexta-feira, às 19h, na CCMQ (Rua dos Andradas, 736). Antes, conversa com Ricardo Resende, às 18h. Entrada franca.

 Duo Metapiano traz repertório do barroco à modernidade no Ecarta Musical. Sábado, 18h, na Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943). Entrada franca, com transmissão pelo YouTube.

 Cátia Damasceno apresenta O que pode dar errado na cama? neste domingo, 19h, no Salão de Atos da Pucrs (Av. Ipiranga, s/n). Ingressos em canessoproducoes.com.br.

 Brick dos Desapegos estará na Praça Conde de Porto Alegre (sábado, 11h às 20h) e no Brita (rua Lima e Silva, 1.037, domingo, das 12h às 20h).

 Trio Scherzo apresenta obras de Brahms e Smetana na Fundação Scheffel, em Novo Hamburgo. Domingo, 17h, gratuito mediante confirmação em [email protected]

 InDuo retoma atividades e comemora um ano de reinauguração do Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22). Sábado, 21h, R$ 30,00 no local.

 Jeane Miranda Both lança livro Sorrindo na Chuva no sábado, das 16h às 19h, no mezanino da CCMQ.

 Oficina de discotecagem com DJ Piá na Discoteca Pública Natho Henn da CCMQ. Sábado, das 14h às 18h, com entrada franca.

 Cubra o Mundo de Verde estende atividades até o próximo domingo no Shopping Iguatemi Porto Alegre. Todos os dias, das 12h às 20h, entrada franca.