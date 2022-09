 Baixista Heitor Gomes participa de tributo a Charlie Brown Jr no Teatro do Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1.241 - Gravataí). Sábado, 21h, a partir de R$ 50,00 no Sympla.

 A série Concertos Capitólio traz o compositor Arthur Barbosa, acompanhado pelo quinteto Armonial Ensemble, neste sábado, às 11h, na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085). Entrada franca.

 Maior evento de revezamento de bateria da Serra Gaúcha, o Batera 24h acontece nesta sexta-feira e sábado no Teatro do Sesc Caxias (Rua Moreira Cesar, 2.462 - Caxias do Sul). Entrada livre, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

 Fundação Iberê promove oficinas gratuitas de pintura, gravura e pigmentação no Mês das Crianças. Informações e links para inscrição no site do JC.

 Hotel Swan Generation (Rua 24 de Outubro, 1.611) recebe O Fabuloso Concerto, espetáculo inspirado na personagem Amélie Poulain. Sábado, 19h, a partir de R$ 40,00 pelo Sympla.

 Tem Brick dos Desapegos na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) neste sábado, das 11h às 20h.

 Seminário O Escuro do Nosso Tempo - Novas Trilhas do Contemporâneo, com Enéas de Souza, Lúcia Serrano Pereira e Robson de Freitas Pereira. Sábado, 11h, na sede da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (Rua Faria Santos, 258). Gratuito, com inscrição em [email protected]

 Último final de semana do espetáculo Cuco - a linguagem dos bebês no teatro na CCMQ. Sábado (15h e 17h) e domingo (15h), ingressos no site EntreAtos.