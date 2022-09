Quadro a quadro

 Investigando a história do Brasil desde o passado colonial até um futuro distópico, Cordialmente teus é estreia nas salas da Capital.

 Na sexta-feira, às 19h, a Cinemateca Capitólio promove o lançamento do livro Helena Ignez: atriz experimental, com a presença do autor Pedro Guimarães. Logo após, às 20h, haverá a exibição gratuita de A Família do Barulho, protagonizado por Helena.

 Promovido como o maior sucesso de bilheteria de todos os tempos, Avatar está de volta às salas de projeção, agora no formato 4K HDR.

 Estreia da documentarista Maria Clara Escobar na ficção, o longa Desterro traz o percurso de autodescoberta de uma mulher disfuncional.

 Longa que acompanha a ascensão e queda do ex-bilionário Eike Batista, Eike - Tudo ou nada está nas salas da Capital.

 Em O Segredo de Madeleine Collins, estreia nos cinemas, uma mulher se divide em uma vida dupla com dois amantes e filhos diferentes, em uma teia de mentiras e segredos que logo começa a ser revelada.