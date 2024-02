Transporte de cargas celebra boas perspectivas para 2024

Assim, a competitividade entre as empresas do setor acaba aumentando e potencializando os serviços de ambas, responsabilizando a disponibilizar a excelência em suas operações.

"Com mais caminhões sendo vendidos, faz-se necessário um bom planejamento para contratação de novos motoristas e para captação e reciclagem dos atuais. Além disso, precisamos programar as entregas de novos caminhões e carretas para atender ao aumento de programar as renovações de frota, pois novos caminhões garantem uma melhor disponibilidade e vão de encontro com a nossa meta global do ESG (sigla para ações de governança ambiental, social e corporativa) de diminuir as emissões de CO2", descreve Danilo.

Na visão do CEO da ABC Cargas, essa é uma grande oportunidade de se manter atualizado e de continuar contribuindo para um transporte mais sustentável devido às iniciativas criadas internamente, algo que vem sendo explorado com mais afinidade pelos empresários do setor.

Paralelamente, com o aumento das demandas para este ano, as organizações procuram se movimentar para criar um planejamento assertivo e que acompanhe o mercado, além de trazer inovações em seus processos realizados.

O objetivo da Fenatran é reunir os principais players do setor de transporte rodoviário de cargas e logística da América Latina para gerar negócios, networking e experiências. Danilo comenta sobre a importância desse encontro para impulsionar a economia brasileira: "A expectativa é que seja um evento ainda maior e mais importante do que as edições anteriores. Isso se deve ao aumento de vendas de caminhões no Brasil, que deve impulsionar a demanda por produtos e serviços do setor. Dessa vez, a estimativa é que a feira receba mais de 65 mil visitantes de 50 países e que os negócios gerados ultrapassem a marca de R$ 10 bilhões" , comenta o executivo.

Além disso, na reta final dessa temporada, a indústria de caminhões e de implementos rodoviários se prepara para apresentar ao mercado suas inovações na maior feira de negócios do setor, o Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas (Fenatran) .

O impulsionamento deste ano passa por questões muito além das financeiras das empresas em adquirir veículos novos, inclusive da nova categoria, o Euro 6. A aquisição deles baseia-se na redução na taxa de juros, no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, além da alta demanda nos fretes, especialmente no agronegócio.

Danilo Guedes, CEO da ABC Cargas - empresa especializada em transporte de caminhões por meios próprios e localizada no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo -, destaca a sua visão para o mercado desse segmento para essa temporada: "Para 2024, a expectativa inicial é de crescimento, que deverá ser impulsionado pela redução na taxa de juros, pelo crescimento do agronegócio e pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Acredito que os volumes de vendas, principalmente dos caminhões extrapesados, serão superiores a 2023".

A venda de caminhões comerciais leves e de ônibus no Brasil em 2023 teve saldos positivos. Somente no mês de dezembro, segundo dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), houve aumento de 14,6%, cerca de 28 mil unidades , em comparação ao mesmo período de 2022. A expectativa é uma alta de 12% neste ano.

Revalidação do RNTRC se encerra em 26 de fevereiro

A Revalidação Ordinária do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está em andamento, é obrigatória e fundamental para manter a atuação no transporte de cargas.

O prazo para que as Empresas de Transportes de Cargas (ETC) façam a revalidação do RNTRC termina no dia 26 de fevereiro de 2024 .

Parceria busca suprir défict de 1,5 milhão de motoristas profissionais

Com o objetivo de evitar o déficit de 1,5 milhão de motoristas profissionais no Brasil, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, assinou, no final de janeiro, o protocolo de intenções com o presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa.

O intuito é qualificar o público do Cadastro Único com a aquisição de carteiras profissionais para dirigir ônibus ou caminhões. O protocolo atende diretamente às demandas de emprego das empresas de transporte, preenchendo as vagas disponíveis e impulsionando a economia.

O protocolo garante a capacitação, por parte da CNT, dos inscritos no Cadastro Único interessados em obter carteira profissional de ônibus ou caminhão. Ao concluir a formação, terão grandes chances de sair empregados, com salários acima de R$ 3 mil, em média, além de uma série de benefícios como plano de saúde e FGTS. Vander Costa, presidente da CNT, ressalta que o objetivo da ação é qualificar a mão de obra para as empresas de transportes.