Em nome da civilização

A programação do projeto Movimenta Cena Sul, que a Fundação Theatro São Pedro apresentou na última semana, acabou por resgatar alguns espetáculos recentemente apresentados, em especial durante o projeto Paco Giratório, do Sesc/RS. Foi o caso de Rhinocerontes, que a Cia. Teatrofídico, na passagem de seus 20 anos de existência, reorganizou para uma performance bastante experimental nos múltiplos espaços vinculados à Fundação. Versão da conhecida peça de Eugène Ionesco, Rhinocerontes, na releitura de Eduardo Kraemer, que também assina o espetáculo, atualiza a metáfora do dramaturgo romeno, que se expressou basicamente em francês, ao longo de sua carreira. Rinoceronte estreou em 1959 e, embora muitos de seus intérpretes se referissem à onda crescente da nazi-fascismo ocorrida na Europa, na verdade a questão era mais ampla. Em sentido estrito, o nazi-fascismo já havia sido derrotado (a II Grande Guerra acabou em 1945 com a derrota das forças do Eixo, dentre as quais Alemanha e Itália). Mas nas décadas de 1950 e 1960 o fenômeno que começou a se espalhar pelo mundo ocidental foi a massificação, no fundo, uma variante talvez até mais letal do nazi-fascismo, porque, na massificação, vem incrustrada a alienação mais radical e absoluta.

A releitura de Kraemer traz o texto de Ionesco para o Brasil dos anos 2020, numa relação direta e explícita com o bolsonarismo e a emergência de lideranças mundiais de extrema-direita. Por um motivo ou outro, lideranças políticas como Putin, Netanyauh, Trump, Maduro ou Bolsonaro se arrogam o direito de definir o que é certo e errado e o que pode e/ou deve ser realizado. Ou seja, há não só uma massificação como um projeto de naturalização da alienação e, em consequência, da violência; a civilização humana surge - lembremos Hobbes, Locke, Hume etc. - quando o homem deixa o estado de natureza para se organizar enquanto sociedade. Na peça de Ionesco, uma pequenina cidade francesa é atacada pelos rinocerontes, logo depois descobrindo-se que as próprias pessoas se transformam nestes animais. Na releitura de Kraemer, há alguns deslocamentos (a mercearia se torna um cabaré), mas o enredo se mantém basicamente o mesmo, apenas com a ênfase nas referências à política internacional e nacional contemporâneas.

O espetáculo da Cia. Teatrofídico começa na rua, em frente ao prédio do Theatro São Pedro, numa espécie de ritual de entrada (lembrando, talvez, as antigas tragédias gregas), abaixando, depois, para os jardins da instituição, onde se desenrola boa parte de sua ação dramática. Mais adiante, o grupo, numa procissão que relembra aquelas antigas movimentações que justamente deram origem ao teatro na Grécia, se desloca para o Teatro Olga Reverbel e, enfim, numa cena apoteótica e apocalíptica ao mesmo temo, se encerra no palco do Teatro Simões Lopes Neto. Na versão do Bar Ocidente, até pelas acanhadas dimensões dos espaços, estava tudo mais reduzido. Aqui, o grupo pode expandir ideias e ações, resultando num trabalho de mais de duas horas de duração, com altos e baixos, do ponto de vista qualitativo, mas que, sem sombra de dúvida, tem o grande mérito de revitalizar o espetáculo teatral enquanto proposta de experiência sensorial e emocional.

O trabalho de Kraemer tem enormes méritos, o principal dos quais, dar-se conta da relação imediata e da validade do texto de Ionesco, pensado num contexto de pós-2ª guerra, para o de um período de pré-3ª guerra, incluindo-se, neste contexto, a experiência muito específica do Brasil das duas últimas décadas. Dentre as improvisações de Renato Del Campão e as criações que certamente cada performance permite, Eduardo Kraemer se mostra bastante rigoroso no seu trabalho de direção. Por tudo isso, é de se saudar a montagem de Rhinocerontes, que, como diz Bérenger, ao final, resiste, não se rende nem se transforma em rinoceronte, ou seja, não se massifica, continua pensando com uma lógica própria e independente, aquela lógica que, em última análise, explica a humanidade enquanto diferenciada dos animais, justamente por buscar incessantemente e apesar dos percalços, uma constante melhoria do nível civilizacional.