Apesar das catástrofes

No ano passado, ao longo dos meses de junho e de julho, havia um enorme esforço no setor cultural para tentar abrir espaços que permitissem aos grupos culturais - musicais, teatrais, de dança etc. - retomarem suas atividades e alcançarem um mínimo de sobrevivência. Idealizado a partir da Secretaria de Estado da Cultura e da Fundação Theatro São Pedro, ocorreu, então, o Movimenta Cena Sul, um festival que teve o patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, com uma programação desenvolvida durante um mês inteiro, nos espaços da Fundação Theatro São Pedro.

Passado o primeiro ano daquela hecatombe, aquele festival vai receber uma segunda edição, que vai se desenvolver entre 19 e 28 de julho, portanto, neste mês.

Na coluna da semana passada, escrevi sobre a necessidade de não esquecermos, porque isso nos ajuda a saber quem somos. Pois o Movimento Cena Sul, de certo modo, desenvolve, na prática, esta ideia: nos dias 19 e 20 de julho teremos dois espetáculos musicais, Canto de América, em que Shanna Müller homenageia Mercedes Sosa, e O nome dela é Gal, em que Fernanda Copatti revisita a cantora Gal, recentemente falecida, num trabalho assinado por Diego Mac.

Seguem-se dois espetáculos de teatro que têm alcançado grande repercussão onde têm sido apresentados, Onde está Cassandra?, no dia 24 de julho, texto de Cassandra Calabouço e Gui Magarizi, concepção e direção de Cassandra Calabouço e um elenco de drag queens, seguido de Rhinocerontes, no dia 25 de julho, baseado no clássico texto de Eugène Ionesco, com direção de Eduardo Kraemer, para o grupo Teatro Ofídico. O espetáculo está dividido em duas partes, a primeira das quais ocorre na praça defronte ao Theatro São Pedro e depois nos jardins da fundação, e a segunda dentro do teatro Olga Reverbel. A interpretação é de Renato Campão. Rinocerontes é um clássico do chamado 'Teatro do absurdo', que se desenvolveu a partir dos anos 1950, no pós II Grande Guerra, sendo seus grandes referenciais o irlandês Samuel Beckett e o romeno Eugène Ionesco. No caso deste texto, foca-se uma pequena cidade que um dia é invadida por rinocerontes. Na verdade, seus até então pacatos moradores vão se transformando gradativamente em rinocerontes que, no contexto, representam, evidentemente, a violência institucional. Os acontecimentos que têm atravessado o mundo, da destruição de Gaza à invasão da Ucrânia e, no Brasil, a divisão ideológica que temos observado, tornam o texto profundamente oportuno e contemporâneo.

O festival prossegue, no dia 26, com o espetáculo de dança Peixes, concepção e coreografia de Camila Vergara, recriando um cardume que é levado pelas correntes marítimas. Dois espetáculos teatrais encerram o festival, o primeiro deles, no dia 27, denominado Negreiros: Histórias que a História não conta, do Grupo Teatral Leva eu, concepção e interpretação de Juliano Felix, com dramaturgia de Diego Ferreira, aproximando a experiência colonial da escravatura africana e as atuais escravaturas da contemporaneidade, em especial, evidentemente, os preconceitos raciais do País, com destaque para a criminalização e eliminação da juventude negra brasileira.

A menina dos olhos d´água, do Coletivo Gompa, é um texto dirigido às crianças, concepção de Liane Venturella, que interpreta, e Camila Bauer, que assina a direção, com manipulação de bonecos, projeção de vídeos e tecnologias variadas, discutindo a reação das crianças aos cataclismos climáticos como os que temos vivenciado e que, em parte, acabaram de se repetir. A cenografia é do experiente artista plástico Elcio Rossini, bonecos e máscaras de Pedro Girardello, trilha sonora de Paola Kirst e Alvaro Rosacosta. O espetáculo estreou na Alemanha, onde atriz e diretora vivenciaram um recente estágio técnico.

Todos os espetáculos têm ingressos de valores bastante baixos. É um bom momento para, primeiro, conhecer, quem ainda não assistiu, a estes espetáculos locais e, segundo, verificar que, apesar de todas as dificuldades e traumas, nossa produção artística continua dinâmica e criativa.