Temporada 2023 (II): Os muitos aniversários de junho

Depois das festividades dos 20 anos de existência do grupo Teatro Ofídico, em março, a temporada seguiu, com reposições de espetáculos como Sobrevida, a respeito dos indivíduos portadores de HIV, e Adolescer, que festejou, de seu lado, os 21 anos (definitiva maioridade).

Na abertura do Teatro Olga Reverbel, o espetáculo que mais chamou a atenção foi Esperando Godot, do irlandês Samuel Beckett, em nova perspectiva de Luciano Alabarse. O trabalho, depois de cumprir mais de mês de temporada no novo espaço, perambulou pela cidade, retornou ao mesmo palco e certamente ainda vai ser visto em outras ocasiões, apesar de Alabarse já estar se preparando para uma nova estreia, ainda em janeiro.

Na passagem do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, a Companhia de Ópera montou, pela primeira vez, na cidade, Soror Angelica, com equipe exclusivamente formada por artistas mulheres, das cantoras-intérpretes à maestrina e à diretora de cena. O espetáculo emocionou e lotou o Theatro São Pedro, evidenciando que a nova Companhia de Ópera, que logo depois festejaria seu primeiro ano de vida, viera para ficar.

Mas os espetáculos devem agradar diferentes públicos e, assim, em abril, conhecemos Terapia de casal, bem humorada peça de Juliana Barros, dirigida por ela mesma, e que depois cumpriria várias outras temporadas, ao longo do ano.

Em maio, o Instituto Estadual de Artes Cênicas lançou o acervo digitalizado das peças teatrais que, ao longo dos anos de chumbo da ditadura pós-1964, sobretudo após o AI-5 de 1968, eram mutiladas ou simplesmente proibidas pela censura. O Espaço Sonia Duro, como se denomina, tem, agora, para acesso gratuito, digitalizados textos e certificados de censura de mais de uma centena de obras dramáticas, podendo ser conferido no link acervos.cultura.rs.gov.br, de maneira gratuita.

A arte incomoda, por isso é proibida, mas a arte também diverte, como aconteceu com a Operita violoncelo, que estreou em 9 de maio no Theatro São Pedro. A composição do maestro Arthur Barbosa, com libreto de Alvaro de Santi, sem dúvida divertiu ao público que a assistiu.

Mas o Theatro São Pedro não se descuidou das crianças e, assim, no mesmo mês de maio tivemos um novo Festival de Teatro para Crianças, que lotou a sala e trouxe gurizada de todos os pontos de Porto Alegre, para espetáculos gratuitos.

Fechando o semestre, o produtor, diretor e ator Odilon Wagner trouxe A Última sessão de Freud, peça de Mark St. Germain, ao palco do São Pedro, para três performances que viraram cinco e que vão ser repetidas agora em 2024, tal o sucesso da obra, interpretada ainda por Claudio Fontana, sob a direção de Elias Andreato. Tivemos, ainda, a comédia Gargalhada selvagem, de Christopher Durang, com Alexandra Richter e Rodrigo Fagundes, sob a direção de Guilherme Weber.

Junho, contudo, estava marcado pela passagem dos 165 anos de existência do Theatro São Pedro, que programou uma quinzena de atrações variadas, a principal das quais uma versão pocket do espetáculo coreográfico da Deborah Colker Cão sem plumas, baseado no poema homônimo de João Cabral de Mello Neto. Inicialmente mostrado no Teatro do Sesi, há uns três anos, a obra foi repaginada para ser mostrada nos teatros Colón e Solis e, assim, pode também ser vista no São Pedro.

Junho ainda nos trouxe o 3º Festival de dança Internacional, iniciativa do Balé Bublitz, reunindo milhares de jovens intérpretes e, como professores, nomes internacionais, tudo em uma semana de programação intensa na cidade. Houve tempo para conhecermos uma (equivocada) versão do balé O rapto de Perséfone, da Orquestra Sphaera Mundi, além do tradicional e sempre cativante espetáculo Disney on Ice, que leva crianças de todas as idades aos teatros.

Por fim, celebrou-se os 65 anos de existência de nossa primeira e principal escola de formação em artes cênicas, tanto de intérpretes quanto de diretores e técnicos, que foi o antigo Centro, depois Departamento de Arte Dramática (DAD), da Ufrgs, que recebeu, em comemoração, o lançamento de um livro alusivo a esta história, assinado por Juliana Wolkmer.