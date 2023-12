Temporada 2023 (I): novas salas e o Teatro Olga Reverbel

A temporada de 2023, ora em finalização, esteve marcada, sobretudo, pela busca de retomada do "novo natural" na apresentação dos espetáculos, na acessibilidade do público e na confiança que artistas e espectadores buscaram para comparecer às salas de espetáculo. Tivemos os festivais 'tradicionais' de todas as temporadas, como o Porto Verão Alegre, que ainda experimentou alguns cuidados em sua programação, mas que serviu para azeitar as engrenagens da mostra que teve, como mérito, além disso, a revelação de novos espaços na cidade, como a Casa de Espetáculos, pequeno, aconchegante e simpático.

O segundo movimento importante da temporada foi o reencontro com A Sbornia Kontr´Atracka, atualização e releitura da tradicional atração que o Theatro São Pedro, há mais de duas décadas, apresentava obrigatoriamente nesta época, e que agora pode se reencontrar com aquele universo revitalizado por Hique Gomez, Simone Rasslan e Cláudio Levitan. Em 2023, a temporada articulou-se com o Porto Verão Alegre, o que permitiu uma alternância feliz de espetáculos, experiência que vai ser repetida neste ano, ao longo de janeiro e parte de fevereiro, sobretudo porque vão se completar 10 anos da morte de Nico Nicolaiewski, e cuja memória será devidamente celebrada no dia 9 de fevereiro, num espetáculo especial, sempre no Theatro São Pedro.

Fevereiro trouxe outra notícia importante: a Secretaria de Estado da Cultura, por iniciativa de sua titular, Beatriz Araújo, fechava tratativas para assumir e reconstruir (acho que este deve ser o termo correto, tal o estado de abandono em que se encontra o espaço) o Teatro do IPE, na Borges de Medeiros: o convênio de cessão do espaço, por vinte anos, prevê a retomada de temporadas no local ainda em 2024.

Dando início propriamente à nova temporada, uma adaptação de clássico do espanhol Garcia Lorca, batizado como La casa de las lloronas, estreou no dia 19 de fevereiro, na Sala Álvaro Moreyra. Assinado por Larissa Sanguiné e Victória Sanguiné, o espetáculo surpreendeu por sua criatividade. Para mostrar que o ano começava com toda a força, no final de fevereiro já ficava se sabendo que o mais antigo festival de artes cênicas da cidade, o Porto Alegre em Cena, repetiria a fórmula do ano anterior e seria desmembrado em diferentes etapas, a primeira das quais ocorreria entre 16 e 28 de março, tendo como atração de abertura o solo de Denise Fraga, Eu de você, que teve dupla performance no Teatro da Pucrs.

O mesmo mês de fevereiro revelava a abertura de outra casa de espetáculos, o Zona Cultural. Uma antiga construção recebia o investimento corajoso e decidido da Cia. Rústica de Teatro, tendo à frente Patrícia Fagundes e mais um conjunto de artistas que formaram uma espécie de cooperativa. E para ninguém ter dúvidas sobre as consequências da decisão, já anunciava a estreia de seu primeiro espetáculo, Cabaré da Mulher Braba, que abriria uma trilogia de encenações, a serem reveladas ao longo do ano, todas de caráter coletivo em sua criação, ainda que sempre capitaneadas pela diretora Patrícia Fagundes. Diga-se de passagem que, ao longo de toda a temporada a Cia. Rústica não só ocupou o espaço com seus espetáculos, como trouxe outros trabalhos que encontraram, ali, afirmação junto a públicos os mais variados.

O primeiro trimestre do ano, porém, guardava para o período entre 27 de março e 11 de abril a sua mais auspiciosa novidade: a inauguração dos novos espaços do Multipalco Theatro São Pedro, inclusive com a abertura de um teatro oficina, batizado enquanto Teatro Olga Reverbel, após consulta pública. O governador Eduardo Leite concretizava, assim, a promessa do ano anterior quanto à efetiva retomada das obras do Multipalco Eva Sopher, estagnadas desde pouco antes de sua morte, e que deverão estar concluídas ainda em março de 2025. A inauguração foi marcada por duas semanas de atividades variadas, com espetáculos de teatro, de dança e de música, com grupos locais e do Interior, definindo, desde logo, sua vocação. O espaço passaria a receber, no segundo semestre, grupos como a Companhia de Ópera e a Orquestra Jovem, além de cursos organizados pelo IEACEN - Instituto Estadual de Artes Cênicas, ampliando objetivamente o leque de ofertas culturais do Multipalco e do Theatro São Pedro.