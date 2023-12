Uma Carmen oscilante, mas de sucesso

A temporada da Orquestra Theatro São Pedro, com o comando do maestro Evandro Matté, mais a Companhia Ópera do Rio Grande do Sul, que tem o comando do tenor Flávio Leite e do soprano Eiko Senda, apresentou no final de novembro, no palco do Theatro São Pedro, a encenação da ópera Carmen, de Georges Bizet.

A regência musical, desta vez, coube a Sérgio Sisto, outro integrante fundador da Companhia de Ópera, ao lado de Angela Diel. A concepção do espetáculo, bem como a direção cênica e, neste caso, também os figurinos, são de Carlos Rodriguez, que se tem destacado nesta tarefa, inovando a leitura das óperas clássicas, mas sempre com abertura a novas interpretações, o que tem mobilizado e atraído o público. Neste caso, Rodriguez idealizou um deslocamento espaço-temporal, colocando os personagens e o enredo na contemporaneidade. Logo na abertura do pano, no primeiro ato, um elemento cênico, na concepção de Yara Balboni, nos pega de surpresa e, ao mesmo tempo, define aquilo a que vamos assistir: estamos no submundo urbano, na entrada de uma boate, valhacouto de traficantes e bandidos, grupo do qual Carmen não só faz parte, como parece liderar.

Nesta primeira sequência, também se define a linha de leitura que teremos pela frente: dois seguranças fiscalizam a entrada do antro, quando chega a jovem e ingênua, mas corajosa Micaela, à procura de Don José, um policial que deve ir até o local, segundo lhe foi informado. Ela sofre assédio covarde dos dois homens, mas consegue se desvencilhar. Mas tarde, no quarto ato, Micaela volta a destaque, quando, ainda à procura de Don José, conforme lhe pede a mãe do rapaz, enfrenta o grupo em seu próprio esconderijo e é morta.

A concepção narrativa está bem organizada: a simbólica dança inicial, que reúne uma criança e a morte, ao lado de Carmen, se repete no quarto ato, fechando o ciclo. Por outro lado, a figura de Carmen está bem valorizada, na esteira da novela original de Prosper Merimée e do libreto de Henri Meilhac e Ludovic Halévy, de 1875. Do mesmo modo, este quarto ato, ao quebrar o ritmo narrativo até então experimentado pelo espetáculo, propõe como que um exercício de reflexão sobre a maneira pela qual um sujeito chega a praticar um feminicídio, no caso, o assassinato de Carmen. A presença dos personagens como testemunhas, mas com máscaras, e então transformados em comparsas coniventes, sentados em ambos os lados da cena, e a projeção das faces dos dois personagens num telão, como aquelas fotografias 3x4 que temos de examinar nos álbuns da polícia, quando somos vítima de algum crime, é uma ideia bem realizada.

Se os figurinos dos personagens estão condizentes com o espaço escolhido e antes mencionado, por exemplo, no primeiro ato, entendo que ficaram um pouco caricaturizados no segundo e terceiro, quando os integrantes da quadrilha portam armas e a própria Carmen acaba tendo uma marcação de cena bamboleante, que não me parece condizer com sua própria psicologia, e que é reforçada no ato final. Carmen não chega a alcançar firmeza e força que, na novela e no libreto, possui, ficando um pouco melodramática em demasia, não por culpa da intérprete, mas pela direção que lhe é imposta, ainda que a preparação corporal trabalhada por Carlota Albuquerque tenha alcançado um resultado estupendo junto à intérprete, a estreante soprano Camila Umpiérrez que, sobretudo na cena inicial do primeiro ato, rouba as graças do público e assim vai, até o final.

Aliás, estes jovens estudantes do Ópera Studio que, com este espetáculo, prestaram seus exames, mostraram garra e qualidade. Além de Camila, deve-se destacar Izabella Domingos, um soprano simplesmente mavioso e envolvente. Observação passageira: o pessoal precisa aprender melhor a cair e a lutar em cena...

Em resumo, Carmen ratificou a prática da Companhia de Ópera em inovar a cena das obras clássicas do repertório operístico. De modo geral, tem dado excelente resultado. Aqui, houve alguns exageros, o que criou uma linha paródica que não creio ter sido a intenção do trabalho, fazendo com que o espetáculo oscilasse constantemente entre acertos e equívocos. De qualquer modo, uma vez mais, o resultado final foi positivo e, sobretudo, recebeu o apoio e aplauso do público.