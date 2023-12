Mulheres na travessia

Mulheres atravessadas na garganta é um título provocativo e curioso ao mesmo tempo, e esta é a primeira impressão que se ganha, quando se fica sabendo a respeito de um espetáculo solo de teatro, a ser interpretado pela atriz Juçara Gaspar. Assisti ao trabalho na intimista Sala Carlos Carvalho, do Centro Municipal de Cultura, e a impressão seguinte é a surpresa entre a figura individual da atriz, quando na sala de espera, miúda, anônima, e o personagem impositivo que surge quando as luzes se apagam e ela se transforma em Ana Terra, a inolvidável figura feminina criada por Erico Verissimo.

A opção de Juçara Gaspar, além de intérprete também diretora - função que inteligentemente reparte com Guadalupe Casal - e dramaturgista - são dela os textos de passagem entre um esquete e outro - é a seleção de textos de diferentes autores para enfocar diversas personalidades femininas, refletindo sobre suas condições de sobrevivência e denunciando tais condições preconceituosas em geral.

O espetáculo começa com a mencionada Ana Terra, justamente a passagem em que ela vai conhecer Pedro Missioneiro, num pós-almoço de muito calor, na fazenda do pai. Dali nasceria a saga do nosso ainda maior escritor sul-rio-grandense, simbolicamente, a pedra de origem do próprio Rio Grande do Sul. Neste quadro, temos a jovem mulher oprimida, ainda que não saiba dizer exatamente o que seja isso, e sua ação inconsciente, mas madura, de libertar-se, ainda que, mais tarde, tenha de pagar um preço altíssimo por aquela experiência.

O clima épico que Juçara Gaspar sabe imprimir ao personagem é em seguida quebrado pela figura informal de Tianta da Birmânia, uma espécie de jovem libertária que, tendo fugido de casa muito criança, aprendeu números circenses dos quais acaba por se libertar, buscando sua própria independência. O texto, creio que autoral, é divertido, dramaticamente bem desenvolvido, com linguagem muito apropriada para dar vitalidade e veracidade ao personagem, que cativa por sua força dramática e vital, sobretudo ao final do esquete.

Juçara Gaspar se mostra uma atriz extraordinariamente versátil porque, logo em seguida, ei-la novamente em cena enquanto Violeta Parra, a jovem Violeta que está a descobrir sua vocação e seus dotes de cantante das Américas, numa passagem muito lírica e comovente.

Juçara Gaspar, que alcançou reconhecimento entre nós ao interpretar Frida Kahlo! À revolução, revisita seu personagem, numa passagem em que a jovem artista se encontra na cadeira de rodas, resultado de um acidente. Mais uma vez, temos um momento tocante, que é intimista mas, ao mesmo temo, apresenta força e evidencia as qualidades de intérprete da atriz, porque o personagem ganha vida e provoca empatia imediata em todo o público.

Cruzamos, anda, com figuras outras, a partir de textos aparentemente criados pela própria artista. Esta colagem, contudo - que está bem construída, dramaticamente falando, com textos de passagem eficientes e que vão juntando os diversos momentos - é mais do que isso: todas as cenas escolhidas colocam personagens em momentos de passagem, quando suas vontades e decisões deverão ser tomadas, mesmo que enfrentando os obstáculos mais variados. E foram estas decisões e estas coragens que transformaram tais personagens naquilo que depois se tornaram. Gaspar trabalha justamente aquele momento da escolha, aquele cruzar da linha que separa duas situações, para trazer ao palco e apresentar ao público que se torna, neste momento, como que testemunha da decisão e da coragem. Como se a artista colocasse para cada um de nós, esta questão: 'esta mulher teve a coragem. E você?'

Assim, Mulheres atravessadas na garganta é uma espécie de ritual de passagem também para a atriz, que, ao escolher aqueles momentos, daquelas figuras de mulheres, ao longo da história, também se escolhe a si mesma. Mas o que é importante: faz tudo isso enquanto atriz, enquanto dramaturgista, num trabalho que é, sobretudo, dramático, teatral.