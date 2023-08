O temível espantalho

O tema do reencontro entre pai e filho é tão antigo quanto a humanidade. Na parábola do filho pródigo, do Novo Testamento, um filho, que deixara a casa paterna após exigir sua herança, retorna miserável, com todos os bens desperdiçados, e é recebido com festas e regozijo pelo pai. No poema atribuído a Homero, Odisseia, o pai, Odisseu, retorna à casa, vinte anos depois dela ter saído, sempre esperado pelo filho, Telêmaco, e pela esposa, Penélope. Chegando à casa, depois de todo este tempo, ele é reconhecido apenas pela esposa, ainda que o filho fosse o principal advogado de sua causa junto à assembleia dos anciãos, que insistia para que Penélope se casasse novamente.

A peça O espantalho, de Bob Bahlis e Werner Schünemann, faz referências explícitas a obras mais recentes, como a Carta ao pai, do escritor tcheco Franz Kafka, ao conto A terceira margem do rio, do escritor brasileiro Guimarães Rosa e o romance A morte do pai, do romancista norueguês Karl Ove Knausgard.

Pessoalmente, enquanto acerto de contas, que é o enquadramento dramático do texto teatral, eu preferiria mencionar O arquipélago, parte final da trilogia O tempo e o vento, do sul-rio-grandense Erico Verissimo, ou a peça teatral Longa jornada noite adentro, do norte americano Eugene O'Neill, sem esquecermos o dramaturgo paulista Jorge Andrade, com O sumidouro, última obra da série reunida sob o título geral de Marta, a árvore e o relógio.

A questão autobiográfica é o que menos importa. Reconhece a crítica hermenêutica: mesmo que tudo o que for narrado/presentificado fosse verdade, na medida em que é a memória que transforma o acontecimento do passado em relato do presente, sofre interferências mais ou menos conscientes (as inconscientes são as mais importantes), tornando-se o relato, enfim, uma "invenção". No caso da obra de arte, há um aspecto ainda mais significativo: é o modo pelo qual o relato se estrutura que mais importa.

Dito isso tudo, talvez a coisa mais criativa da obra seja seu título. Foi um achado relacionar o boneco de trapos posto para espantar os pássaros com a impressão deixada pelo pai, agora morto, no filho traumatizado e, de certo modo, vingativo. Por isso, o momento chave pelo qual se inicia o relato - o filho retorna àquele pomar à beira do rio onde a família tinha a casa e onde o espantalho anda permanece - e a decisão de jogar as cinzas do pai nas águas, para que elas desapareçam, é importante e poderia, melhor, deveria ter rendido um bom relato. Mas não foi isso que aconteceu.

O texto, de modo geral, está, consciente ou inconscientemente, dividido em dois climas: num deles, o do início, e que é retomado mais ao final, é uma construção dramática, claramente respeitosa em relação às características que um texto dramático deve ter. No entanto, decorrida cerca de meia hora de encenação, o personagem desanda numa discursividade primária, num prosaísmo que chega a ser irritante e que acaba desservindo os objetivos pretendidos, quais seja, os de acusar velhos comportamentos machistas e egoístas como o do pai, denunciando a violência contra as mulheres (a mãe que intenta suicidar-se várias vezes) e o "abandono" do menino - ainda uma vez, pelo pai, num internato, onde cresce.

Bob Bahlis, que é bom diretor, não se mostrou um bom dramaturgo. Em várias passagens ele esboça personagens e situações que poderiam render verdadeira dramaturgia: o jovem sacerdote que protege o menino; a descoberta da carta da tia, endereçada ao pai, em que se descobre que o afastamento do menino foi um modo de evitar que a mãe se matasse, levando o menino junto, nas águas daquele mesmo rio, e assim por diante. Mas o dramaturgo não atentou para isso: embebido pela indignação, berrou ao invés de sussurrar, afirmou veementemente quando poderia sugerir, e perdeu uma grande oportunidade.

Como Bob Bahlis e Werner Schünemann fixaram juntos o texto final, e o primeiro autor foi também o diretor do espetáculo, é evidente que exerceu maior força sobre o ator Werner Schünemann, que não consegue dar credibilidade ao personagem que encarna. Ele fez força, sua experiência de ator certamente permitiu que em vários momentos alcançasse emoção genuína, mas O espantalho acabou espantando apenas por evidenciar como é difícil criar-se uma verdadeira obra de arte.