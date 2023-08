Tradição e renovação do circo Mirage

Até porque espetáculos circenses não são mais tão comuns, e muito menos em Porto Alegre, entendi que poderia me demorar mais sobre o tema. Na semana passada, falei da tradição da prática circense, de suas origens e trouxe alguns dados significativos em torno do Mirage, que se encontra em Porto Alegre já pouco mais de dois meses (estreou em 19 de maio).

Quem chega ao espaço físico do Mirage logo tem uma surpresa: nada da instalação mambembe, meio provisória e de más acomodações que costumam caracterizar boa parte dos circos de conhecemos. O espaço em que o Mirage está sediado, bem ao lado do estádio do Internacional, ao lado do rio, é enorme, e muito bem estruturado. Se de automóvel, o espectador é logo dirigido à área de estacionamento. Os recepcionistas identificam quem já comprou ingresso e ajudam a acessar à área do espetáculo propriamente dita, enorme. Costuma-se dizer que os grandes circos têm três lonas, mas o Mirage, segundo maior circo em funcionamento no Brasil, tem uma única e enorme lona sob a qual se abriga tanto o picadeiro (lugar do espetáculo), quanto a plateia. Ao lado desta imensa construção, outras se elevam, para receber outras construções como a sala de alimentação, com grande variedade, os banheiros, de qualidade impecável (e limpeza maior ainda) e, enfim, as cadeiras - de variados tipos, conforme as localidades adquiridas, sendo que todo o ambiente possui ar condicionado.

Em tudo, e sobretudo na sua concepção de linguagem de espetáculo, o Mirage valoriza a tradição circense, mas lhe acrescenta a perspectiva de modernidade e contemporaneidade, se valendo de aquisições mais recentes de maneira que o espectador não se sinta, em momento algum, apenas "saudosista" dos velhos circos, mas surpreso pela revitalização e reconcepção que o circo experimenta neste espaço.

O mesmo ocorre com as equipes: dos trapezistas aos malabaristas ou o palhaço, todos descendem de família circenses (fala-se em quinta, sexta, sétima gerações), gente que nasceu e cresceu no circo, que constituiu família no circo e que vive dele. O fato de se mudarem constantemente não impede que tenham acomodações confortáveis, uma sobrevivência bastante razoável e, sobretudo, experimentem a estabilidade. O circo é sua grande família e, nesta grande família, as famílias menores se constituem e rejuvenescem.

O espetáculo não tem um programa, mas o circo, neste sentido, é tradicional: o espetáculo se inicia e se encerra com o palhaço, neste caso, o Potato, criação tradicional, mas remodelada, do velho personagem que faz rir. Potato é isso, mas é mais: Fernando Fernandes é capaz de dar a seu personagem exatamente isso, uma consistência de personagem, e não apenas um tipo oriundo na comedia dell'arte ou outra tradição que seja, com seus arlequins e pierrots. Seguem-se malabaristas, contorcionistas, ilusionistas; na melhor tradição de circo, alguns artistas se apresentam em diferentes momentos ou servem de "escada", ou seja, ajudam um colega quando é aquele a ter a performance principal. Chama a atenção, contudo, o ritmo frenético, constante, que experimentamos: uma exibição sucede à outra, ninguém está ali para fazer o tempo passar, até porque tem muito artista à espera de seu quadro.

Toda a primeira parte corre sem qualquer rede de segurança. Mas quando chegam os quatro trapezistas, a uma altura surpreendente, a rede é estendida. Felizmente não foi necessária: os artistas são exímios, têm segurança surpreendente e entusiasmadora. E assim ultrapassamos o intervalo e chegamos à segunda parte, que culminará com o globo da morte. Confesso que nunca havia assistido a esta atração, com cinco motociclistas dentro do equipamento e mais dois que, por cima da estrutura metálica, saltam de um lado para o outro da plateia, congelando a todos.

O espetáculo chega ao fim. Os artistas desfilam e agradecem. As luzes se apagam e o publico se retira. O picadeiro fica solitário. Mas crianças e adultos, certamente, levam para a casa a transformadora experiência do circo. Que brota do gesto, sim: o corpo em movimento, nas suas mais diferentes possibilidades e experiências. Ainda bem que o centenário circo sobrevive, equilibrando-se entre tradição e modernidade, graças a gente como esta do Mirage e seu idealizador, Marcos Frota.