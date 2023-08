Por que não publicam textos dramáticos para crianças?

Um pesquisador e Doutor em Literatura, oriundo da Universidade de Passo Fundo, procurou-me nesta semana. Quer realizar um estágio pós-doutoral, no Programa de Pós-Graduação em Letras da Pucrs, sobre minha orientação, para discutir o porquê a poesia e a prosa dirigidas às crianças encontram edições específicas, com belíssimas ilustrações e projetos gráficos que encantam inclusive aos adultos, mas os textos dramáticos dirigidos às crianças não recebem este mesmo tratamento.

Confesso que o tema me surpreendeu e me tomou de assalto. De fato, a questão que o pesquisador levanta é intrigante: por que a prosa e a poesia dirigida às crianças pressupõem um consumo direto do produto pelos pequenos, mas a chamada dramaturgia infantil não apresenta esta perspectiva? De fato, e basta consultar os catálogos das editoras, poucas são as que imprimem textos dramáticos, e menos ainda aquelas que imprimem textos dramáticos dirigidos às crianças. Vamos encontrar edições pensadas para os adultos (diretores de teatro ou atores/atrizes), ainda que estes, depois, concretizem espetáculos que serão, estes sim,consumidos pelos pequenos - ainda que, depois da Covid-19, os espetáculos teatrais dirigidos às crianças praticamente sumiram das ribaltas de nossos teatros, o leitor já observou? Mas isso é outro tema, para outra coluna, numa outra semana...

Tomemos um exemplo clássico, Maria Clara Machado. Ela deve ser considerada, para a dramaturgia infantil, com a mesma importância que Monteiro Lobato para a prosa dirigida às crianças. O chamado "teatro completo" de Maria Clara está publicado originalmente pela Editora Agir, do Rio de Janeiro. Seis volumes, em múltiplas edições (o que mostra seu sucesso): são todas edições circunspectas, com a edição pura e simples do texto, ainda que graficamente apresentado com muito cuidado, destacando corretamente as didascálias, muitas vezes contendo material fotográfico histórico: cartazes das primeiras montagens, elencos históricos (os elencos do Tablado, teatro de Maria Clara em que encenavam suas terças, no Rio de Janeiro, mesclavam estreantes que mais tarde se revelavam intérpretes excelentes com artistas já reconhecidos), cenas dos espetáculos, etc. Mas são medições dirigidas aos adultos, isto é, aos diretores e/ou atores. Não são livros dirigidos às crianças, pressupondo-se, pois, a intermediação do adulto entre o produto do dramaturgo e o espetáculo a que a criança vai assistir.

Por que isso ocorre? Da nossa conversa, surgiram algumas questões: um livro de poemas ou de prosa, dirigido à criança, necessariamente é ilustrado, a cores, com textos compostos em corpos de letras maiores (bem acima dos comuns corpo 12 em que o leitor me acompanha nesta coluna). As edições possuem cerca de 20 a 30 páginas e o texto, portanto, é relativamente pequeno. Ocorre que uma peça de teatro deve ter a duração entre 30 e 60 minutos (mesmo os espetáculos dirigidos às crianças), o que significa um livro com muito maior quantidade de texto (o texto a ser dito pelos atores, além das didascálias/rubricas que orientam alguns aspectos da encenação). Acrescido das ilustrações, isso resultaria em volumes de mais de 50 páginas, o que torna um produto industrialmente caro e comercialmente inviável.

Este pesquisador, cuja tese de doutorado girou em torno da obra dramática de Viviane Junguero, dramaturga a quem acompanho desde seus tempos de aluna no Departamento de Arte Dramática da Ufrgs, entende, contudo, que os dramaturgos deveriam buscar alternativas para produzir textos que pudessem se dirigir diretamente às crianças, e cita Junguero como um ótimo exemplo, especialmente na obra Canto de cravo e rosa, que foi encenada em diferentes ocasiões em Porto Alegre e sobre o qual inclusive escrevi, entusiasmado. O que chama a atenção do estudioso, contudo, é a edição do texto em livro (Libretos, 2009), amplamente ilustrada, em cores, e com uma agradável distribuição do texto e das orientações de encenação, em edição dirigida a professores e pais, mas, sobretudo, às próprias crianças. O que preocupa o pesquisador é justamente isso: que a criança seja acostumada a ler teatro, a ler dramaturgia, assim como lê (eventualmente) poesia e prosa.

Eis uma questão interessante, eis um tema a discutir.