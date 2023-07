O tecido vital de cada um de nós

O poema O cão sem plumas, segundo muitos estudiosos de João Cabral de Melo Neto, seria a segunda obra mais conhecida do poeta, depois de Morte e vida severina. Escrito em 1950, quando João Cabral estava na Espanha, está dividido em quatro partes e percorre o rio, desde suas nascentes até a foz, quando chega ao oceano, depois de cruzar a cidade do Recife, tendo atravessado a Zona da Mata, os espaços da caatinga, conhecendo usinas e áreas em que quase desaparece, para depois alargar-se. Em torno dele, ao longo dele, dentro dele, dependente dele e nele morrendo, milhares e milhares de seres humanos miseráveis, que pouco se diferenciam dos animais de suas margens, não apenas porque vivem mergulhados na lama, quanto porque possuem uma consciência mínima de sua condição.

Pois foi este poema que Deborah Colker transformou em tema de seu balé, que estreou em 3 de junho de 2017, no Teatro Guararapes de Recife. O espetáculo esteve no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. Na época, não cheguei a ter muito entusiasmo. Agora, ao reencontrar-me com ele, em outro contexto, mudou minha percepção e meu juízo. Erro meu, anteriormente? Ou algo, de fato, mudou no espetáculo?

Acho que as duas coisas. A coreografia de 70 minutos de duração, sem qualquer intervalo, tem direção executiva de João Elias, direção cinematográfica e de dramaturgia de Cláudio Assis, direção de arte e cenografia de Gringo Cardia, direção musical de Jorge dü Peixe, Berna Ceppas e colaboração de Lirinha; desenho de luz de Jorginho de Carvalho e figurinos de Cláudia Kopke, seguindo a criação, coreografia e direção geral de Deborah Colker.

Onde falhei, como espectador, o que não percebi? Sem dúvida, a dualidade de linguagem me dificultou a leitura. A coreógrafa, em uma entrevista, revelava que aquela era sua primeira experiência com o cinema e ela se indagava: o que ficou mais forte, o cinema dentro da dança, a dança que nasce do cinema?

Esta é a questão. Hoje em dia, eu tento responder, conversando com o leitor destas linhas. Mas antecipo que fui ajudado pelo fato de ter revisto ao espetáculo no palco do Theatro São Pedro. O espaço mais aproximado, sem o distanciamento frigido do Teatro do Sesi, permitiu que o que parecia duas realidades diferentes - de um lado, o filme, de outro, o balé - se revelassem uníssonos. Há um acerto original de Deborah Colker que ajuda nesta questão: Cláudio Assis é o diretor do filme e o diretor de dramaturgia. Isso garante que as duas narrativas aparentes se combinem e se tornem um híbrido. Mas o que, para mim, tornou-se uma revelação foi assistir ao espetáculo neste novo espaço, onde o filme projetado na rotunda (pano do fundo do palco) se reflita no linóleo que ocupa o chão do palco, de maneira que o chão reflete a tela, de modo que a tela com as imagens em movimento do filme se expande através do espaço cênico. Assim, temos uma espécie de reflexo, onde não mais distinguimos o que seria a imagem original ou a sua refração; em meio a ambas, como que surgindo de uma liquefação, surgem os bailarinos que são transfigurados, simultaneamente, pelo extraordinário e emocionante figurino de Cláudia Kopke e pela inspirada e reveladora iluminação de Jorginho de Carvalho, cujo trabalho funciona como se, nas antigas salas de revelação de negativos fotográficos, o mergulho do papel impregnado pela imagem, em contato com a emulsão, revelasse gradualmente a figura, que deixa de ser uma fantasmagoria para tornar-se realidade. E realidade duplamente em movimento, a do filme e a do bailarino, refratando uma à outra.

A inspiração de Deborah Colker pode ser explicada, como ela mesma conta, nos três meses de residência que os bailarinos fizeram na região; pelo próprio poema e sua força lúdica profundamente dramática, que chega ao nível de tragédia. Mas nada vai responder a esta constatação de respeito, de enlevo, de recriação: a coreógrafa Deborah Colker produziu uma obra-prima. Não é melhor ou menor que o poema. É outra entidade, outra experiência, tão rica quanto o poema original. Iluminado pelo texto de João Cabral, mas que igualmente ajuda a iluminar o poema original.

Para o espectador, fica o sentimento de surpresa, de revelação, de epifania: a terra, melhor, a lama ressequida se transforma na pele de cada bailarino, no tecido vital de cada um de nós.