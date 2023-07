José Celso, por toda a eternidade

Conheci José Celso Martinez Corrêa num distante ano de 1963 (sessenta anos, meu Deus!), quando assisti a Pequenos burgueses, texto de Máximo Gorki, direção de José Celso, interpretações inesquecíveis de Cláudio Marzo, Betty Faria, Esther Góes, Cecil Thiré, Fernando Peixoto, Ítala Nandi, Martha Overbeck, Raul Cortez, Renato Borghi, Vera Gertel e Eugênio Kusnet, dentre outros.

Sobre Eugenio Kusnet, comentário à parte: ele simplesmente trabalhara em Moscou com Constantin Stanislavski. Depois do golpe de 1964 ele voltaria a enfrentar este tipo de ameaça das ditaduras em sua carreira. Kusnet era simplesmente fantástico e certamente influenciou muito o trabalho inicial de José Celso, assim como Fernando Peixoto, que era uma espécie de ideólogo do grupo.

O espaço daquele espetáculo era relativamente acanhado, mas a encenação era fantástica.

Em 1967, a explosão: O rei da vela, esquecido texto de Osvald de Andrade, reinterpretado e desmumificado por José Celso, romperia barreiras e tornar-se-ia um marco na história do nosso teatro: é antes e depois daquela encenação. Assisti a uma apresentação em São Paulo e, mais tarde, no Rio de Janeiro, voltei a ocupar a plateia, quando Ítala Nandi e Nelson Rodrigues, que estava presente ao espetáculo, protagonizaram um bate-boca homérico, em meio a uma plateia surpresa...

José Celso queria quebrar as amarras que a censura ditatorial tentava impor. Pouco antes do famigerado A.I. 5, em dezembro, dirigia Roda viva, primeiro texto (literário e dramático) de Chico Buarque, a respeito da manipulação e da coisificação de um astro massivo, que estreou em janeiro daquele mesmo ano. O golpe fez com que o elenco fosse perseguido e ameaçado e, aqui em Porto Alegre, atacado e surrado, covardemente, em pleno Teatro Leopoldina.

Em fevereiro de 1972, sob influências de Peter Brooks, José Celso estreou Gracias, Señor. A gente comprava dois ingressos. Tinha de ir ao teatro duas noites seguidas. Aqui começavam as experiências de um teatro que definitivamente quebrara todas as paredes. Na forma da arena, os atores se misturavam com os espectadores.

Escândalo, mais censura, mais perseguição.

Salto no tempo: As Bacantes, baseado no grego Eurípides, radicalizou aquelas experiências, em 1995 (voltaria ao espetáculo, inteiramente relido, em 2016). Dali em diante, José Celso foi arrombando as formalidades da linguagem teatral, experimentando novas alternativas, trazendo biografias para o palco, como ocorreu em Cacilda! (1998), homenagem a Cacilda Becker; transformando a saga literária num ritual dramático poderoso e envolvente a que ele voltou sucessivamente, indo sempre mais longe, entre 2003 e 2006, encenando Os sertões, baseado em Euclides da Cunha, sob diferentes perspectivas: "A terra", "O homem I", "O homem II", "A luta I" e "A luta II".

José Celso precisava alimentar-se das matrizes e das raízes: daí a montagem de Esperando Godot, de Samuel Beckett, em 2001 e, mais drasticamente, o espetáculo baseado no talvez o mais importante diálogo de Platão, O banquete, em que reflete a respeito da arte, em 2009.

Atacado, caluniado, muitas vezes considerado pornográfico, misturando vida e criação artística, José Celso Martinez Corrêa foi um homem que marcou sua época. Muita gente poderá odiá-lo ou qualificá-lo de enlouquecido. Mas ninguém poderá passar ao largo de sua obra.

Ironia da vida, as condições de sua morte, quem diria! De certo modo, foi seu ultimo espetáculo. A idade e as consequências do incêndio não permitiriam a continuação do espetáculo. José Celso, entrevado? José Celso, um morto-vivo? José Celso, a sombra dele mesmo? Não, José Celso transfigurou-se, partiu, viajou, transladou-se, atravessou definitivamente as quatro paredes do teatro para o sempre. Saiu de cena no máximo de sua força criativa, no melhor momento de sua compreensão e de seu discernimento sobre a realidade brasileira e o significado da arte: arte tem a ver com vida, é Eros, é afirmação, é plenitude, é felicidade, é alegria, é realização. José Celso se negou a viver um arremedo de vida. Escolheu uma alternativa. Viva José Celso, por toda a eternidade!