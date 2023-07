Excelentes intérpretes para texto pretensioso

Gargalhada selvagem, que esteve no palco do Theatro São Pedro recentemente, é uma boa oportunidade para se refletir a respeito da dicotomia entre texto e intérprete. No caso, o texto do norte-americano Christopher Durang, embora apresente algumas questões estruturais interessantes, não chega a convencer. Em compensação, o elenco é estupendo: Alexandra Richter e Rodrigo Fagundes são evidentemente dois grandes intérpretes de comédia, complementados admiravelmente por Joel Vieira, que faz um papel meio travestido, que é difícil, mas encanta.

Explicitamente inspirada em passagens de Samuel Beckett, que parece ser o guru do dramaturgo norte-americano - que não tem, porém, nem uma pequenina parte da sensibilidade e da criatividade do dramaturgo irlandês -, Gargalhada selvagem é um bom exemplar deste novo tipo de produção artística que mistura gêneros e que, às vezes, a gente chama de pós-moderna.

Gargalhada selvagem não é teatro do absurdo, embora tente imitá-lo; não chega a ser uma comédia besteirol, que teve um revival há poucas décadas, porque lhe falta inteligência para tal; nem chega a ser comédia de costumes, porque lança mão do artifício fácil da palavra e da escatologia para fazer rir ou escandalizar. Ou seja, o texto de Christopher Durang se define muito mais pelo que não é do que propriamente pelo que pretenderia ser. A proposta dramática de Durang se estrutura de maneira relativamente inovadora, porque parte de dois monólogos depois se cruzam e, enfim, se ampliam/se completam num terceiro momento.

No primeiro bloco, temos o monólogo de Alexandra Richter que interpreta uma personagem estressada e doentia, que tem dificuldades de conviver com o próximo. Depois, surge a personagem de Rodrigo Fagundes que, do mesmo modo, e ainda mais por ser homossexual, enfrenta problemas de relacionamento. Logo na primeira fala do segundo monólogo, que é o do personagem masculino, a plateia descobre que a figura a que no primeiro monólogo se referia o personagem feminino é este que agora dialoga com a plateia. Isso é divertido e cria uma certa expectativa, porque permite duas perspectivas do mesmo acontecimento. O que poderia, porém, ser bem explorado (lembrando as passagens soberbas de "a cantora careca", de Ionesco), é posto fora, em nome de um conjunto de situações que não se resolvem propositivamente, mas que se desdobram numa terceira situação quando a personagem feminina, em que pese o personagem masculino ser homossexual, é levada para seu apartamento e lá se encontra com o namorado de seu antagonista.

De novo, temos o desenho de uma situação complexa, tradicional às comédias de vaudeville, propícias a uma série de mal entendidos. No entanto, parece que o dramaturgo não tem paciência para explorar tais situações e ele sai sempre pela situação mais fácil, que é a escatologia. Um público menos exigente ri, o outro, não. E assim se perde a comédia.

O que é admirável é a qualidade histriônica de Alexandra Richter e de Guilherme Fagundes. Até porque o texto não os ajuda, eles são capazes - com a intervenção do adaptador do texto e diretor Guilherme Weber - de desenvolver suas próprias idiossincrasias, como o exercício de sinergia que Alexandra Richter revela e exercita, ou o treinamento de desestressamento que Rodrigo Fagundes revela, ambos, na melhor tradição da comédia circense mais tradicional, valorizados pela repetição e por suas variações. A entrada de Joel Vieira é hilária, sobretudo porque ele, também, explora esta variação da voz, que vai do agudo ao grave, provocando gargalhadas e valorizando sua caracterização, que corta o mimetismo e impede a identificação do público com o personagem, transformando-o numa figura crítica e desafiadora.

Em resumo, quem foi assistir ao espetáculo, sem maiores exigências, divertiu-se. Sobretudo quem não for muito exigente com o texto e preferir valorizar a interpretação. No meu caso, vou torcer para reencontrar a dupla, ou o trio, em espetáculos mais inteligentes, como O mistério de Irma Vap, que, este sim, foi hilariante mas inteligente, sem ares de pretensiosidade, como o que encontramos.