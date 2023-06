40 anos em digna celebração

O Geda Cia. da Dança, de Maria Waleska, apresentou-se, há duas semanas, no espaço do Teatro Oficina Olga Reverbel, do Multipalco. Apesar do título que configura o espetáculo, Memórias encorpadas, que pode sugerir uma revisitação a trabalhos mais antigos, trata-se da reunião de três criações de Maria Waleska, bastante recentes. O que há em comum, no seu caso, é a ideia de transformar em dança - encorpar - temas variados, mas que chamaram a atenção da artista, que resolveu transformá-los na linguagem da dança.

O primeiro trabalho é Andaime: um casal de bailarinos gira em torno de um andaime de construção civil, enquanto sua relação amorosa degringola rapidamente, ainda que eles tentem salvá-la. O título não deixa de ser irônico, eis que um andaime ajuda a levantar uma obra, enquanto que, aqui, em torno do andaime a relação (a obra) se deteriora. Graziela Silveira e Robson Lima Duarte interpretam os personagens, com precisão e dramaticidade: os movimentos se distribuem em dois blocos bem diferentes, o dos bailarinos eretos ou os bailarinos em evolução através das barras do andaime. Deve-se destacar os figurinos, especialmente os da mulher, que emprestam maior ênfase à sua figura.

O segundo trabalho chama-se A piscina. Sabe-se que a obra foi originalmente apresentada no espelho aquático do parque da Redenção. No Teatro Oficina, o espaço foi criado a partir do linóleo branco estendido no chão, sobre o qual incidiram luzes azuis que se refletiram, com movimentos que sugeriam as ondas produzidas pelo movimento dos corpos na água, com excelente e poético resultado.

Carini Pereira, Consuelo Valandro, Débora Rodrigues e novamente Graziela Silveira personificam quatro nadadoras e suas performances. Idealizado para a piscina do Parque da Redenção, buscava, de certo modo, evocar as memórias daquele espaço. No Teatro Oficina, o quadro evidentemente ganha outros contornos, porque perde sua referencialidade imediata, mas ganha um alargamento de horizontes que, a mim, me parece mais interessante. O que temos, então, são quatro performances, quatro ritmos e quatro experiências que traduzem, indiretamente, quatro personalidades em suas experiências com este espaço aquático idealizado. Para mim, o que chama mais a atenção é justamente a diferenciação entre cada hipotética nadadora em face de uma pretensa identidade entre elas, a identidade da nadadora. O desenho de luz de Maurício Rosa é admirável e alcançou os efeitos almejados, assim como os figurinos criados, distinguindo cada uma das intérpretes, contempla e giza aquela diferenciação dentro da unidade a que me referi antes. É pena que, tanto neste, quanto em relação ao quadro anterior, não haja referência ao figurinista.

Por fim, o tour de force do espetáculo foi Às vezes eu Kahlo, referência à artista plástica mexicana Frida Kahlo que, quanto mais o tempo passa, mais ocupa espaços no horizonte mítico cultural. Esta criação coreográfica e altamente dramática, também assinada por Maria Waleska van Helden, recupera algumas passagens da trágica vida de Frida Kahlo, em especial, no caso, seus sucessivos acidentes físicos que a levaram a uma cadeira de rodas, durante muito tempo e praticamente a transformaram em uma morta-viva. Certamente é desafiador e surpreendente que, justamente para abordar a imobilidade da personagem, a coreógrafa tenha escolhido a dança como expressão desta realidade, o que é, à primeira vista, contraditório, mas que, por outro lado, mostra justamente a habilidade artística de Maria Waleska e sua imensa potencialidade criadora.

Deve-se dizer que o resultado inesquecível da performance se deve muito, também, evidentemente, à intérprete, mais uma vez, Graziela Silveira que teve, para o seu trabalho, colaborações importantes de Luciana Dariano e Simone Rorato (técnica de movimento) - importante, por exemplo, nos primeiros momentos da obra; e dramaturgia do corpo, com Denis Gosch. A criação ganha consistência, ainda, com a trilha sonora original de Vitório O. Azevedo, a criação de luz de Carol Zimmer e a cenografia e figurino de Antonio Rabadan, aqui sim, mencionado pelo programa do espetáculo.

Para sintetizar, foi um espetáculo maduro, contundente e muito feliz, a mostrar toda a qualificação de Maria Waleska. Levando-se em conta todas as dificuldades a que evidentemente os tempos da pandemia levaram sobretudo os bailarinos, este trabalho é uma verdadeira festa, digna dos 40 anos de história do grupo.