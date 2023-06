Estamos reencontrando a ópera

A estreia da ópera Os palhaços, de Ruggero Leoncavallo, caso relativamente raro em que o compositor é também o libretista, traz-nos uma série de questões interessantes para a experiência deste tipo de gênero dramático-musical. Estreada em 1892, a obra propõe, desde logo, uma reflexão crítica sobre o gênero operístico e, ao mesmo tempo, sobre a tradição estilística. Leoncavallo está consciente de quebrar certa tradição romântica, propondo um enredo que, embora tradicional, sobretudo na Itália - a tragédia amorosa - precisa ser relido. Para isso, ele inscreve o enredo do crime de assassinato (para vingar uma traição, sempre o homem a vingar o adultério feminino) dentro de um segundo enredo; o libreto, assim, explora a tradição da traição permitida, na comedia dell'arte, porque tudo não passaria de uma confusão ou de um mal entendido (Arlequim e Colombina que aparentemente traem Pierrot), para atualizá-la no crime por amor, então muito comum sobretudo nas regiões rurais. Sensível ao problema da atualidade, o diretor de cena e de concepção do espetáculo, Flávio Leite, oportunamente, contextualiza o acontecimento no Brasil contemporâneo, referindo, na legenda final do espetáculo, o número de feminicídios ocorridos no Brasil no ano passado. Com isso, o libreto de Leoncavallo dá um salto de mais de um século e ganha uma atualidade surpreendente e verdadeiramente trágica.

Mas não e só este mérito (enorme) que a encenação proposta pela Ospa, sob a regência do sempre correto e equilibrado Evandro Matté apresenta: o metteur en scène Flávio Leite inspira-se no fato de o enredo desenrolar-se no âmbito de um circo para trazer a experiência de um grupo artístico excepcional, o Grupo Tholl, de Pelotas, para enriquecer o espetáculo, grupo este que Leite conhece exatamente porque leciona em universidade naquela cidade. Com isso, fecha-se um círculo virtuoso que explica porque o espetáculo de duas horas de duração, em dois atos, empolgou e emocionou a plateia que lotou o Theatro São Pedro em suas três récitas: o enredo é atualizado, sem afetar seu desenvolvimento dramático, antes ampliando-o, do mesmo modo que a perspectiva estilística é sensivelmente ampliada com a participação deste grupo que se constitui, simultaneamente, numa militância de assistência social, tanto quanto de pesquisa artística inexcedível.

Os palhaços, que abriu as comemorações do centenário de Eva Sopher e os festejos dos 165 anos do Theatro São Pedro, cumpriu sua tarefa com responsabilidade maiúscula. Deve-se destacar, inclusive, que a Companhia de Ópera, agora, se encontra constituída formalmente enquanto entidade legal, com diretoria e estatutos, exatamente no momento em que completa um ano de existência, evidenciando a seriedade e o compromisso daqueles que tomaram a iniciativa. Outro passo importante foi a aproximação entre a Ospa - uma orquestra, com seus músicos e coro - e a Cors - companhia de cantores de ópera. Formou-se o conjunto perfeito para tal tipo de espetáculo que, ao contrário do que poderia parecer, tem seu público cativo, sim, e em número ascendente, dentre outros motivos, pela inovação de linguagem das encenações, pela novidade de os intérpretes se distanciarem cada vez mais daqueles estereótipos de prima dona do século XIX, aproximando-se do cidadão comum.

Nesta encenação de Os palhaços chama sobretudo a atenção o fato de cada personagem dispor de dois diferentes intérpretes, o que faz pressupor a disponibilidade de artistas de qualidade semelhante, cuja alternância em nada diminui a performance da encenação. Assim, na récita de estreia tivemos Lazlo Bonilla como o palhaço Canio; Eiko Senda como Nedda; Daniel Germano como o pérfido e vingativo Tônio; e Carlos Rodriguez como Silvio. Mas cada um deles poderia ser substituído, respectivamente, por Giovanni Marquezeli, Maria Sole Gallevi, Roger Nunez ou Alex Barbosa, respectivamente, o que evidencia a dinâmica da companhia e sua vitalidade.

A cenografia de Rodrigo Shalako, com a participação do Grupo Tholl conseguiu resolver bem o desafio de colocar todo o espetáculo dentro do relativamente diminuto espaço cênico do teatro; os figurinos permitiram poupança de orçamento, porque vieram todos do acervo do grupo Tholl, o que lhe deu, além do mais, verossimilhança; por fim, a iluminação de Veridiana Martins permitiu transformações de clima, destacando passagens emocionais. Em suma, foi um espetáculo tão inovador quanto equilibrado, evidenciando a maturidade de seus responsáveis. Quem diria, Porto Alegre começa a reencontrar a ópera...