Uma boa ideia frustrada

Cruzar o conjunto de concertos de Antonio Vivaldi conhecidos como As quatro estações com o mito grego de Perséfone, em princípio, não é uma má ideia. A questão é como fazê-lo.

O maestro - e compositor, diga-se de passagem - Márcio Cecconello resolveu enfrentar a empreitada. Desenvolveu uma paródia, no sentido de Bakhtin, tomando por base as composições originais de Vivaldi, as quais desdobrou em várias passagens, como um cânone, acrescentando melodias ou reorganizando-as. Somou à partitura musical o enredo do mito de Perséfone, que efetivamente pode ser associado ao tema dos quatro concertos de Vivaldi, porque tem a ver com o ciclo vital de morte e vida, através da ressurreição, em ritmos reiterados, num processo de escatologia que marca todo o ser vivo. Para a transformar em espetáculo, explorou a dança , acrescentando, enfim, uma programação de videomapping.

A miscigenação das linguagens artísticas, em princípio, é apreciável, porque abre caminho para novas experiências expressivas. Mas é fundamental que as linguagens, ao se combinarem, obedeçam a um princípio organizador, que as coloque todas a serviço de uma única ideia ou objetivo.

No caso de O rapto de Perséfone, que a Orquestra Sphaera Mundi apresentou no Theatro São Pedro, no último final de semana, esta combinação não chegou a se concretizar. Muitas vezes, cada estrutura expressiva ou narrativa andava em seu próprio ritmo - por exemplo, enquanto assistimos no palco a um momento lírico entre Perséfone (Marina Sachet) e Plutão (Léo Maia), em que o deus do mundo inferior tenta seduzir a ninfa, Hermes (Tom Peres), transformado em mero narrador, intromete-se na cena e faz um resumo drástico do restante do enredo, explicando que Deméter, mãe de Perséfone, roga a Zeus que traga a filha de volta, no que é parcialmente atendida, pois Zeus não pretende enfrentar diretamente Plutão e, assim, propõe um acordo: Perséfone, que agora está apaixonada por Plutão, ficará meio ano com a mãe e outro meio ano com o amante, sucedendo-se, deste modo, os ciclos vitais.Em outro momento, a cena ocorre fora do Hades, mas a projeção do vídeo continua como se o espaço fosse aquele escuro e destruído em que vive Plutão. Aliás, a impressão que de fato guardei do espetáculo é que primeiro se fez o vídeo, e depois se tratou de arranjar a partitura, desenvolver a coreografia e escolher a cenografia e os figurinos: daí, por vezes, os pobres personagens ficam em cena parados, sem ter o que fazer, esperando que imagens se desdobrem ou que a melodia avance, para que, então, eles possam voltar a atuar.

A orquestra deu conta do recado, embora tenha sido muito prejudicada com a amplificação de som, absolutamente desnecessária, no espaço do Theatro São Pedro. Carlota Albuquerque não pode fazer muita coisa em meio àquele movimento contínuo de imagens de vídeo, que ora se formavam, ora se deformavam contra véus esvoaçantes que não conseguiram esconder a parede de fundo do prédio do teatro, cuja janela foi transformada numa espécie de trono, graças a uma escadaria ali colocada, mas que não teve nenhuma função dramática em momento algum.

A coreografia de Airton Tomazzoni e Maurício Miranda, salvo uma passagem de ponta que exige da solista, pouco tinha a ver com o enredo apresentado, e se por um lado ilustrou bem, no início, os passeios de Perséfone, antes de seu sequestro, por outro, não conseguiu expressar sua repulsa, depois divisão e, enfim, entrega a Plutão. Em resumo, cada linguagem desenvolveu seu próprio ritmo e buscou seu próprio objetivo, sem nenhuma delas conseguir harmonizar-se com a outra, chegando a um resultado quase amador, em que o criador não sabe exatamente aquilo que busca. O que é lastimável, porque a produção foi muito cuidada, deve ter exigido um bom capital, para um resultado confuso e indefinido. A ressaltar, o violinista Leonardo Bock, que foi exigido durante quase todo o espetáculo, e que se saiu muito bem, afinado, com ritmo e com um excelente controle de projeção sonora, jamais ultrapassando o conjunto orquestral, quando isso não deveria ocorrer.

O rapto de Perséfone, enfim, foi uma experiência curiosa - sobretudo no sensorialismo inusitado do perfume espargido na plateia ao final do espetáculo -, mas frustrante. Seus responsáveis devem rever urgentemente o conceito que guiou a criação da obra, cuja ideia inicial, reitero, é interessante e potencialmente produtiva.