Cotidiana, mas emocionante

A estreia de Suor Angelica, de Giacomo Puccini, pela Cooperativa de Ópera do Rio Grande do Sul, no palco do Theatro São Pedro, marca importante momento da instituição associativa, por vários motivos. Primeiro, por ser uma ópera inteira e exclusivamente interpretada por mulheres; segundo, porque toca num tema sensível, os preconceitos sempre enfrentados historicamente pela mulher em sociedades machistas; terceiro, porque mostra um planejamento cuidadoso da Cooperativa, que chega a se preocupar em estrear um trabalho vinculando-o ao calendário social, já que março é o mês da mulher; por fim, marca a passagem de Eiko Senda da função de intérprete para a de comando, já que foi dela a direção musical e a batuta de maestrina, ao lado de Camila Bauer e Júlia Bennemann - esta também cantora - que assinam a direção cênica. Ou seja, a Cors evidencia um amadurecimento que se concretiza em pouco tempo, e colhe frutos também imediatos: nas duas noitadas o teatro esteve absolutamente lotado e o entusiasmo da plateia era contagiante.

O enredo de Suor Angelica se filia à tradição melodramática e sensacionalista, no libreto de Giovacchino Forzano, mas traduz fatos reiterados, infelizmente ainda na contemporaneidade: órfã, a jovem Angélica tem um filho fora do casamento e a tia, afixada no nome tradicional da família, interna-a num convento, chegando depois a deserdá-la. Assim resumido, o enredo é lugar comum. Na partitura de Puccini, ganha humanidade. Suor Angelica, embora em apenas um ato, e mesmo apresentando boa parte de seu desenvolvimento muito mais narrativo do que dramático, em sentido estrito, emociona e prende a atenção.

Assisti à récita do domingo, mas infelizmente, sem programa do espetáculo e uma ficha técnica deficiente, não posso identificar qual soprano terá sido a intéprete daquela tarde, se Rosimari Oliveira ou Yasmini Vargaz. De qualquer modo, registre-se a qualidade impecável, a emoção profunda, a qualidade da voz, a extensão e timbre da cantora a que assistimos e que, inclusive, ao final, teve dificuldade para sair de seu papel, tal a entrega que evidenciou ao mesmo. A opção do espetáculo foi por uma intimidade e uma proximidade da cena para com o público. Assim, não houve orquestra, mas piano e órgão, logo no início: de novo, quem foi a pianista? Uma pena que não possamos aqui identificá-la, porque foi precisa nas entradas, na adequação do ritmo com a voz das intérpretes, formando uma unidade convincente.

A regência de Eiko Senda foi cuidadosa, disciplinada e disciplinadora: ela cuidava dos ralentandos, dos andamentos, do movimento das personagens em cena. A coreografia de Carlota Albuquerque se preocupou em ocupar o cenário de Valéria Verba e a cenotécnica de Rodrigo Shalako, fazendo com que as religiosas se movimentassem em quadrados que alternavam posições, dando uma dinâmica muito positiva à cena, ao mesmo tempo em que, simbolicamente, traduzia a disciplina férrea e automatizante a que as religiosas estavam submetidas. De modo geral, o conjunto de intérpretes evidenciou qualidade vocal e excelente preparo técnico. É importante anotar isso porque são todas jovens intérpretes, o que significa que a Cooperativa está alcançando uma de suas metas, que é a formação de novos profissionais.

A produção, a cargo de Angela Diehl e Isadora Aquini alcançou um objetivo importante: o espetáculo se sustenta por si mesmo. Os figurinos de Liane Venturella, em tonalidades cinzentas mas não demasiadamente carregadas, traduzem a obrigatoriedade do anonimato das religiosas mas, ao mesmo tempo, a persistência de sua humanidade, salvo naquelas que exercem maior autoridade e que, por isso mesmo, vestem-se de negro: tornaram-se apenas peças da engrenagem.

Suor Angelica, em síntese, evidencia que a Cors veio para ficar, tem projetos consistentes e tem encontrado modos de concretizá-los, tanto do ponto de vista da produção quanto da estética. Cada espetáculo a que temos assistido traz propostas diferenciadas e inovadoras, revelando equipes e talentos capazes de, efetivamente, trazer alento à cena lírica, sem grandes malabarismos, mas com competências de que há muito precisávamos.

Por fim, registre-se que a Cors tem lançado mão de profissionais das artes cênicas da cidade, o que promove importantes e interessantes diálogos entre diferentes segmentos artísticos. Foi-se, felizmente, o tempo das primas donas: temos encenações mais simples e cotidianas, mas, nem por isso, menos eficientes e envolventes.