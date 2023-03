Cabaré oportuno

Inaugurando um novo espaço de espetáculos, o Zona Cultural, situado na avenida Alberto Bins, 900, Cabaré da mulher braba, com direção de Patrícia Fagundes, faz retornar a Cia. Rústica à produção de espetáculos, recriando um tipo de performance bastante tradicional no teatro alemão, o cabaré, o qual foi explorado, dentre outros, pelo dramaturgo Bertolt Brecht. Cabaré da mulher braba divide-se em dois atos, tendo como tema central o conceito de "mulher braba", que busca quebrar a imagem tradicional de docilidade e dependência que no Ocidente sempre se colou à figura feminina. Mas a "brabeza" feminina, aqui, não é um elemento negativo, mas positivo, pois garante a reação e a sobrevivência da mulher diante de um mundo masculino e machista, marcado pela violência e a exploração do chamado "sexo fraco".

O espetáculo reúne alguns nomes de longa experiência na cena porto-alegrense, como Heinz Limaverde e Sandra Possani, a outros jovens valores locais, com formação variada, permitindo que o espetáculo realmente se estruture como um trabalho de variedades que, por trás da aparência de brincadeira e de irreverência gratuita, aborda temas complexos, sobretudo na segunda parte, quando se abandona a estrutura mais cabaretística, da música e da dança, para se aprofundar em fragmentos de poemas que colocam as contradições da sobrevivência feminina num universo que não lhe dedica nem respeito nem valorização.

O espaço do Zona Cultural é oportuno: dois andares, numa área aproximada de 500 metros quadrados, com um segundo piso dedicado a atividades de aulas e de ensaios e o térreo organizado de modo a representar um cabaré, com um pequeno bar, de um lado e a local de espetáculos, do outro, distribuído numa plateia baixa e numa plataforma de arquibancada.

Informal, o Zona Cultural inicia atividades com o espetáculo de Patrícia Fagundes que reuniu em seu entorno um grupo significativo de artistas que idealizam e financiam o projeto, junto com ela. Já estão programados, além deste trabalho, Espera, de Liane Venturella, que vai estrear no Teatro Oficina do Multipalco do Theatro São Pedro, e uma segunda encenação de Patrícia Fagundes, Cabaré do amor rasgado, logo em abril. Ou seja, o local deve se transformar, de fato, em ponto de referência para atividades múltiplas, até porque ali podem se realizar performances variadas e não apenas de artes cênicas.

Cabaré da mulher braba evidencia o amadurecimento de Patrícia Fagundes enquanto realizadora. Imagino que o roteiro do espetáculo seja uma criação coletiva mas, de qualquer modo, fazer isto andar dentro de um ritmo que se espera e necessita neste tipo de trabalho, é o grande desafio. Neste segundo, Patrícia Fagundes traz o aprendizado da Inglaterra, onde estudou, dedicando-se especialmente à dramaturgia shakespeareana. Aliás, guardadas as proporções, o Zona Cultural tem muito a ver com os teatros da época de William Shakespeare, em que o público literalmente rodeava a cena e os intérpretes ficavam bem mais em contato - inclusive físico - com os espectadores. Ora, isso tudo exige um trabalho muito seguro do intérprete que, por sua vez, depende exatamente da orientação objetiva e segura do diretor de cena. Neste caso, a direção musical de Rafa Rodrigues que, com Tamiris Duarte, interpreta a trilha sonora ao vivo; a cenografia de Rodrigo Shalako, os figurinos de Heinz Limaverde e Mari Falcão e a iluminação de Batista Freire, mais a coreografia de dança de salão de Robson Porto, garantem uma integração permanente e eficiente entre público e elenco. Assisti ao espetáculo em sua segunda noite, quando normalmente o ritmo de trabalho cai, depois das fortes emoções da estreia, mas não notei nenhuma deficiência neste aspecto: o grupo mostra unidade, controle absoluto do texto e do movimento cênico, com variedade de aptidões, do canto à arte circense, garantindo a variedade das diferentes passagens do trabalho e uma continuidade que permite uma comunicabilidade perfeita do trabalho.

Em tempos de escassez de dinheiro, em momentos em que recém começamos a nos livrar (em parte) dos preconceitos provocados e alimentados pela administração federal recentemente encerrada, Cabaré da mulher braba é um alento, sobretudo quando evidencia disponibilidade de diálogo e de trocas culturais. Temos, de fato, um sentimento de comunidade artística e a disponibilidade do diálogo entre as pessoas, o que nos fazia muita falta. Sem perder a alegria, Cabaré da mulher braba é um espetáculo sério, oportuno, que traz à ribalta temas e discussões fundamentais.