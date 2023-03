Assim se vence a barbárie

Na última quinta-feira, pela manhã, no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite e a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo, assinaram o contrato para a conclusão de obras do chamado teatro italiano do complexo do Multipalco do Theatro São Pedro. Iniciado em 2003, ao tempo do governador Germano Rigotto, a obra ficou interrompida, no mínimo, durante uma década inteira. A retomada dos trabalhos deve levar à conclusão da obra, orçada em cerca de R$ 17 milhões, dinheiro dos cofres do Estado, no âmbito do projeto Avançar na Cultura, incluindo obras de engenharia civil e equipamentos técnicos.

Importante destacar que o projeto original foi modificado, a partir de observação do maestro Evandro Matté - que rege a Ospa e a orquestra do Theatro São Pedro e que tem formação de engenharia, além da música - sobre a possibilidade de se ampliar o fosso da orquestra, permitindo que, ao invés de uma orquestra de câmara, ali se instalasse uma orquestra sinfônica, o que levaria o novo teatro a poder receber espetáculos maiores, inclusive com montagens de óperas, casa de que não dispomos em Porto Alegre. O projeto foi revisto pelos mesmos arquitetos idealizadores do projeto original, Collares e Dalton e, com isso, evidentemente ganhou relevância e melhorou significativamente a relação custo e benefício da obra.

A precisão do contrato é de 540 dias de obras - em números redondos, dois anos. A plateia tem o mesmo número de poltronas do velho Theatro São Pedro e assim foi concebida, 630 lugares, mas com muito mais conforto e visibilidade para o palco.

Junte-se este ato com o anúncio já oficializado da inauguração do teatro oficina, também situado no Multipalco, no próximo dia 27 de março - quando inclusive será revelado o nome de batismo do espaço, nome que resulta de uma consulta pública, numa primeira etapa, e depois de um concurso público, numa segunda etapa - e teremos um outro passo significativo em relação à conclusão das obras do Multipalco que, desde cerca de 2015, se arrastavam sem possibilidades de conclusão.

Por outro lado, as obras do casarão histórico do Theatro São Pedro estão tendo todos os seus trâmites burocráticos em desdobramento, desde a aprovação de financiamento pelos fundos da Lei de Incentivo à Cultura federal. Esta obra, orçada em cerca de R$ 20 milhões, é liderada pela Associação Amigos Theatro São Pedro, cujo presidente, o oncologista Gilberto Schwartsmann, deve ser substituído ainda em março por um novo dirigente, tendo completado seu verdadeiramente brilhante mandato de dois anos, respondendo pela troca absoluta de todo o sistema de ar condicionado do teatro e, agora, por esta obra que, se deve fechar o teatro por cerca de dois anos, devolverá ao público um espaço absolutamente revigorado, com obras que resolverão problemas de prevenção de incêndios e de acessibilidade, com disponibilidade de elevador para cadeirantes, banheiros adaptados, poltronas para obesos, substituição das escadarias externas por rampas, etc.

Completando 165 anos de existência no próximo mês de junho, o histórico prédio teve suas obras iniciadas em 1850 e entregues em 1858. Para uma cidadezinha de pouco mais de 20 mil habitantes, era uma exorbitância. Mas a utopia se mostrou oportuna: o prédio continua de pé, sempre revitalizado, e recebendo plateias apaixonadas. A nova obra do Multipalco e as intervenções agora projetadas para o Theatro, fazem com que possamos pensar em outros 165 anos de existência e de serviços para ambos os prédios. Poucas são as cidades que podem contar com um complexo cultural como este que ocupa o espaço central e histórico da cidade: o Palácio Piratini, a Assembleia Legislativa, o Judiciário, o Ministério Público, a Catedral e o Complexo Cultural Theatro São Pedro e Multipalco Eva Sopher. O sonho daqueles "homens bons" da então pacata cidade de Porto Alegre se concretizou. A utopia da "doce fera" Eva Sopher salvou, atualizou e ampliou aqueles sonhos. Os governadores Germano Rigotto, José Ivo Sartori e especialmente Eduardo Leite garantem, não a conclusão do sonho, mas sua concretização contemporânea, construindo as pontas históricas entre o século XIX e o século XXI. Quem sai ganhando, com tudo isso, são os artistas e o público. É para isso que os teatros existem. Felizmente, assim se vence a barbárie.