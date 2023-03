Revisitando Lorca

A casa de Bernarda Alba é uma das peças mais conhecidas e mais encenadas do poeta e dramaturgo espanhol Federico Garcia Lorca, assassinado pelos franquistas, tanto por ser homossexual, quanto por ser socialista. Um enredo duro como a principal personagem, que proíbe a experiência sexual às suas filhas, trancafiadas dentro da casa, metáfora da ditadura franquista que proibia qualquer liberdade a seus concidadãos.

A Escola Casa de Teatro resolveu trabalhar com este texto, recriando-o, para seu espetáculo de finalização de curso. Fui assistir ao espetáculo preparado para os evidentes descontos a serem dados à encenação: afinal, tratava-se de jovens artistas em sua estreia. Mas me senti surpreendido. E a experiência de cerca de hora e meia de espetáculo se tornou altamente compensadora, a prometer maiores e mais profundos vôos.

Comecemos por registrar e destacar, pois, os principais responsáveis por uma realização altamente qualificada e poética, dramaticamente bem concretizada e resolvida. Antes e acima de tudo, creditemos o sucesso do espetáculo a Larissa Sanguiné e a Victória Sanguiné, primeiro, pela reescritura do texto, cruzando o original de Lorca com uma narrativa que gira em torno de sua vida e obra e atualiza a leitura crítica da obra para os tempos atuais. Segundo, ainda às mesmas figuras, pela idealização do espetáculo, altamente criativo e poético, lançando mão de diferentes linguagens. Terceiro, também a Larissa Sanguiné e a Victória Sanguiné, porque foram capazes de descobrir competências e talentos de seus jovens intérpretes e deles retirar o melhor possível, inclusive naquelas situações em que o intérprete atua travestido, como é o caso da figura de Angustias, a filha mais velha e que deve casar com Pepe Romano, que termina por traí-la com a irmã mais nova, Adela. A Angustias que temos em cena é comovente, porque contida e ao mesmo tempo ignorante de tudo o que está acontecendo a seu redor. Do outro lado, num contraste forte, o cantaor, ou narrador, figura masculina mas que, na encenação, é vivida por uma extraordinária atriz, pequenina de corpo, mas gigante na emoção e na maneira pela qual incorpora sua figura, com voz forte e interpretação muito segura, a melhor, disparada, de todo o elenco (infelizmente, a ficha técnica não identifica qual ator/atriz vive qual personagem).

Para além destas duas figuras, temos então um conjunto uníssono, afinado, disciplinado. Sabemos que, em cursos deste tipo, existem alguns alunos menos capazes de realizar o que deles se espera, mas não é isso o que aqui acontece. Ainda uma vez, a habilidade de Larissa e de Victoria foi capaz de fazer com que cada um tivesse uma função que, no conjunto, não destoava uma da outra, de forma que o resultado final se apresentasse com muita personalidade.

A produção do espetáculo, na verdade, também deve ser louvada. Não se poupou esforços para se ter e fazer o melhor: a iluminação de Eduardo Kramer, com focos atravessando painéis de tule espalhados por toda a cena, faz com que tudo se torne evanescente e poético; os figurinos de Victória Sanguiné e Titi Lopes formam um chocante contraste pelas tonalidades escuras e formulações rigidamente sufocantes com que se apresentam. A cenografia de Ricardo Zigomático é dessas inspirações raras e que conseguem ser bem realizadas, num espaço acanhado como o da Sala Álvaro Moreira, com poucos elementos e muito simples: escadas, panos e cordas, todo o material utilizado parece ganhar vida e contracenar com os intérpretes. A orientação coreográfica de Thiago Ruffoni e a orientação dos ritmos flamencos de Juliana Kersting complementam a proposta, dando uma pulsação permanente a todo o espetáculo, que tem acertada direção musical de Everton Rodrigues que emula a música flamenca com excelente resultado.

Em síntese, La casa de las lloronas, que deve ter assumido este título para não ter de pagar direitos autorais, é um belo espetáculo, compensando o tempo investido pela equipe toda, inclusive a partir da pesquisa biográfica e literária de Janaína Baladão, e deve ser visto por todos os que gostam de teatro. É uma revisita à dramaturgia de Lorca com inteligência e sensibilidade.