Os mini contos de Noll

Espetáculo obrigatório a ser assistido na agenda do Porto Verão Alegre, Aquilo que nos amanheceu parte de textos curtos, publicados originalmente pelo escritor porto-alegrense João Gilberto Noll, recentemente falecido, no jornal Folha de São Paulo e, posteriormente, reunidos num volume intitulado Mínimos Múltiplos Comuns, editado em 2003 e que, em 2004 receberia um Prêmio Jabuti, na categoria então vigente de Contos e crônicas. O espetáculo em cartaz, e que espero retorne à ribalta o mais cedo possível, tem direção do sempre admirável Júlio Conte. Desde logo, o curioso é o processo de composição da obra: o livro, originalmente, reúne 338 pequenos textos, alguns com não mais de um parágrafo. O grupo teatral é formado por Chico Marquetti, Gabriela Moscovich, Guilherme Dal Castel, Letiane Schmeing, Lúcio Salimen, Manu Goulart, Petra Conte e Saulo Aquino, ou seja, sete intérpretes. Cada um deles, assim, escolheu um texto, além do próprio diretor, e com isso organizou-se o roteiro do espetáculo: cada intérprete vive um personagem, por seu lado vinculado a um texto. Mas o diretor complicou um pouco mais as coisas e, com isso, desafiou ainda mais ao espectador e enriqueceu o trabalho, valorizando a criação do espetáculo: os textos estão fragmentados e divididos temporalmente, de modo que cada ator/atriz, num primeiro momento, por vezes diz apenas uma palavra, ou uma frase. Com isso, só aos poucos, e no decorrer do espetáculo de sessenta minutos, as coisas começam a ganhar sentido e o espectador vai juntando as peças do quebra-cabeça. Para radicalizar ainda mais este efeito de desmonte dos textos (que já estava no centro da criação literária do escritor, diga-se de passagem, justamente por se tratarem de minitextos que o leitor precisa completar em seu contexto para poder compreender), toda a encenação se dá num palco absolutamente vazio, em que os atores/personagens encontram-se num espaço escuro. A iluminação ocorre exclusivamente através de lanternas que são acesas/apagadas, incidindo seu foco de luz sobre os rostos das figuras em cena. Há pois, um duplo desafio para o espectador: identificar e qualificar gradualmente cada figura em cena e descobrir/entender o contexto narrado/presentificado por cada personagem.

Até pela juventude do elenco - não tanto quanto à faixa etária, mas à experiência de cada um em palco - o espetáculo começa um pouco titubeante. Os intérpretes misturam o fato de enfatizarem suas falas com o gritarem seus textos, o que nem sempre permite compreender corretamente o que é expresso. O nervosismo dos primeiros momentos, contudo, vai cedendo lugar ao encontro do intérprete com sua personagem e, aos poucos, o espetáculo ganha naturalidade e, com isso, maior proximidade do ator com a plateia e maior adesão do intérprete a sua personagem.

O universo de João Gilberto Noll não é fácil. Conheci-o ainda no segundo grau, no Colégio Julio de Castilhos, onde estávamos na mesma turma. Continuamos colegas no primeiro semestre do Curso de letras da faculdade de Filosofia da Ufrgs, que logo depois ele abandonou para abraçar definitivamente sua literatura, de que viveria até o final da vida. Li-o desde o livro de contos de estreia, passando pelo impactante e definitivo romance A fúria do corpo. Noll desenvolveria uma sintaxe muito especial. Do calhamaço de mais de 500 páginas, antes referido, passaria às narrativas relativamente breves mas sempre contundentes, reduzindo cada vez mais o desafio de adaptar, no texto mais curto possível, o que pretendia expressar.

O espetáculo é um belo desafio para o experimentado diretor que, embora a relativa imaturidade do grupo, sabe fazê-lo render a contento, sobretudo, dando um sentimento de veracidade às expressões presentes em cada personagem que, como se disse, identifica-se fortemente com o intérprete, sobretudo levando-se em conta que cada um deles escolheu o seu próprio texto, evidentemente a partir de sua maior identificação com a personagem ou o contexto narrativo.

O resultado final é um espetáculo tocante, altamente comunicativo - no sentido de que desafia o espectador a participar efetivamente do desenrolar da encenação - e emocionante. Um dos bons momentos deste Porto Verão Alegre e que, felizmente, está lotando as salas de todas as atrações. Neste caso, a Casa de Espetáculos, no bairro Floresta, foi um espaço ideal para tal encenação. A se rever, obrigatoriamente.