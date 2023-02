Direito de barrar os chatos atrasados

No último mês de janeiro, o ator, dramaturgo e produtor Antonio Fagundes viu-se envolvido em polêmica porque, durante a temporada de sua comédia Baixa terapia - que, aliás, já esteve em Porto Alegre - no Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro, deixou cerca de 50 espectadores na rua, pois os mesmos chegaram atrasados. Inconformado, o público tentou agredir os recepcionistas, deu murros nas portas e a polícia chegou a ser chamada. Fagundes foi taxativo: estava claramente escrito no ingresso que o espetáculo se iniciava rigorosamente no horário e que não se permitiria chegada em atraso. Também não houve devolução do valor do ingresso, é claro. Isto faz parte do código do consumidor brasileiro.

O que dizer a respeito? Apoio integralmente a posição de Antonio Fagundes. Qualquer cidadão de mediana responsabilidade, quando tem um compromisso, procura programar-se para chegar com alguns minutos de folga, antes do compromisso. No teatro ou num concerto, então, ou mesmo no cinema, nem se fala! Eva Sopher adotava rigorosamente esta prática. Hoje em dia somos um pouco mais tolerantes: atrasamos cinco minutos o início do espetáculo, mas depois que o mesmo se inicia, de fato, ninguém mais entra. Porque alguém, pelo simples fato de ter pago um ingresso, pode pretender o direito de atrapalhar o direito de outro espectador, que pagou o mesmo ingresso, mas chegou na hora certa?

Parece que a era das redes sociais e da digitalização tem produzido um conjunto crescente de pessoas egoístas, que tendem a uma individualização crescente, como se tudo girasse em torno de si. Há alguns anos, escrevi, aqui mesmo na coluna, uma crônica sobre os chatos da conversa alta, do pacote de balas e, claro, hoje em dia, do celular. Confesso que, por mim, baixava a mesma regra do Velho Oeste, segundo os filmes: ao entrar no bar, deixe sua arma. Ou melhor, ao entrar no teatro, entregue seu celular na portaria. O espectador atual tende a reduzir todo o espetáculo, não à fruição e deleite do que está assistindo, mas como os turistas japoneses do nascimento da câmara fotográfica digital, precisam fotografar e filmar para depois mostrar em casa: não assistem ao espetáculo, atrapalham meio mundo, e depois se exibem mostrando imagens ou cenas de algo a que pretensamente assistiram, para amigos e conhecidos. Não há mais a relação direta entre espectador e espetáculo, mas sim, um arremedo de fruição estética absolutamente doentia que o Sigmund Freud, se ainda vivesse, teria trabalho em explicar. O pior é que, agora, alguns produtores parece que capitularam diante de tais pressões e permitem o celular, "desde que sem flash", esquecendo que o sujeito que usa o celular, por si só, atrapalha o vizinho do lado direito, esquerdo, o de trás e todos os de cima!!!

Na verdade, não é de hoje esta tensão entre espectadores e artistas em cena. Plauto, grande comediógrafo romano, escreveu um prefácio para o texto O pequeno púnico, em que determinava como os espectadores deveriam se comportar. Dentre outras determinações, indicava que as mulheres não deveriam levar comidas, os homens não poderiam ficar de pé na frente dos outros, etc.

As troupes de Molière eram obrigadas a aguentar alguns nobres que gostavam de colocar suas poltronas em pleno palco, atrapalhando a cena, para se fazerem ver ou para bolinar as jovens atrizes. Mas, como eles pagavam...

Goethe, que foi diretor do Teatro de Weimar, no século XIX, determinava que nem atores, nem espectadores podiam escarrar a torto e a direito no teatro, mas apenas nas escarradeiras devidamente disponibilizadas para este fim.

Antonio Fagundes tem inteira razão ao proibir a entrada do espectador atrasado. Nada é mais irritante do que, no meio do espetáculo, da projeção do filme ou da performance da orquestra, algum atrasado interromper nossa concentração. E o pior, muitas vezes, com a lanterninha do celular batendo na nossa cara. Seria ótimo se todos os produtores assumissem a mesma posição. Esta seria uma medida eminentemente didática para lembrar ao espectador que ele tem seus direitos, mas o outro espectador também os tem, sendo um dos principais, que ele pagou para assistir ao espetáculo e não ser incomodado. Por isso resolvi escrever esta coluna: quero manifestar publicamente meu apoio a Antonio Fagundes. Está na hora de a gente ter mais educação e respeito cidadãos, ao menos, numa sala de espetáculos!