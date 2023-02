Inércia altamente persistente

O Porto Verão Alegre, que está chegando ao final de sua nova edição, desta vez toda ela presencial, com um enorme conjunto de espetáculos a disputar a atenção do público e recebendo, na maioria das vezes, lotações absolutas nas salas dos espetáculos, sobretudo desde a pandemia da Covid-19 abriu-se bastante às mais diversas propostas de linguagens em sua programação. É claro que uma parte destes espetáculos não alcança um interesse público mais significativo, o que se deve lamentar porque, em geral, são obras de pesquisa. O público, no verão, parece preferir divertir-se, o que também não é pecado. Assim, algumas stand up comedies chegaram a fazer até cinco sessões extras, tal o interesse do público, mas outros trabalhos, embora significativos, não chegaram a lotar os espaços em que foram apresentados. Seja como for, o Porto Verão Alegre lhes deu oportunidade de serem concretizados enquanto espetáculo - afinal, as artes cênicas só existem, de fato, quando chegam ao palco e se transformam em uma performance.

Ricardo Zigomático é um nome bastante conhecido na cena portoalegrense. Há 15 anos atuando como diretor e ator, ele reúne, em trabalho solo, as suas potencialidades, teorias e idéias a respeito do teatro. Inércia é como se chama o espetáculo, apresentado na Sala Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana. Não teve lotação esgotada, mas encontrou um público entusiasmado e interessado.

Inércia fala a respeito da sociedade contemporânea, do descaso ou da alienação em que vive boa parte das pessoas, que preferem deixar a vida passar por elas ao invés de interferir objetivamente no próprio curso da vida, tanto a individual quanto coletiva. O tema não é exatamente novo, é evidente, mas chama a atenção a opção formal escolhida por Zigomático para o seu espetáculo: 55 minutos em que ele está deitado, certamente numa posição extremamente incômoda, manipulando, a partir de um teclado de computador, sons e uma complexa estrutura de cordas e roldanas, fazendo com que, no decorrer da encenação, essa estrutura se mova lentamente, saindo de uma posição lateral em relação à plateia para posicionar-se frontalmente a ela, ao final. Enquanto isso, uma gravação despeja um texto bastante apocalíptico, que relembra o processo de criação literário do livre fluxo de ideias, se não me engano desenvolvido por Henry James, no início do século XX, que faz uma espécie de síntese narrativa da vida do personagem, reunindo lembranças e conceitos a respeito da realidade. Por fim, duas mini-câmeras projetam imagens bem distintas em telas igualmente diversas: uma delas capta o rosto do personagem/ator, projetando-a sobre uma tela diáfana, composta por tules esvoaçantes. A outra surge à medida em que ocorre o movimento da estrutura em que Zigomático está enfiado, e projeta as imagens numa tela de computador, captando a própria plateia, que se vê, assim, refletida e transformada em sujeito do espetáculo.

Chama a atenção esta estrutura: mais do que dramaturgo, mais do que filósofo, mais do que artista, Ricardo Zigomático precisou ser, antes de tudo, engenheiro e construtor. A estrutura de madeira, à primeira vista, parece uma jangada perdida no mar, o espaço cênico em que se encontra, escuro. Mas como o ator/personagem se enfia dentro dela, transforma-se numa cabine espacial, como se em vôo orbital, em volta de quê? Da própria vida...

Inércia nos remete, obrigatoriamente, a um texto de igual título, de Fernando Pessoa, criado em 1914. Pessoa, a partir de 1913, passou a escrever também para o teatro. Seu texto dramático mais conhecido, O marinheiro, foi publicado na primeira edição de revista Orpheu, de 1915. São quatorze obras escritas pelo poeta, cuja dramaturgia é pouco conhecida e menos ainda estudada, tanto que a obra completa de suas peças foi editada apenas em 2015, ou seja, um século depois de idealizadas! Pessoa diz, a respeito do que denomina de 'teatro estático': "aquele cujo enredo não constitui ação". É exatamente o que encontramos aqui. Não há ação dramática em si, ainda que haja uma ação física que, diga-se de passagem, exige absoluta concentração do intérprete, porque alterna o controle do teclado do computador (sons e imagens) com o movimento das cordas.

Evidentemente, não é espetáculo de grandes plateias, até porque exige uma certa intimidade entre o espaço cênico e o público. Mas é uma proposta a ser discutida, até porque evidencia certa persistência enquanto tal: entre o texto de Fernando Pessoa e o espetáculo de Ricardo Zigomático, temos decorrido um século...