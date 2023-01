O mau caráter bem-amado

Ítalo Calvino, em Por que ler os clássicos, sugere alguns motivos pelos quais uma obra, no caso dramática, pode se tornar um clássico: estou relendo; reserva riqueza constante de descoberta e aprendizado; exerce influência particular e inesquecível; permite redescobertas a cada leitura; diz aquilo que precisava ser dito; mas, sobretudo, "é clássico aquilo que persiste como rumor mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível" (p. 15).

Este é o caso da peça Odorico, o bem amado, de Dias Gomes, originalmente escrita em 1962. Com o passar dos tempos, ela ganhou revisões, mas sempre mantendo a inspiração num fato verídico que fora narrado ao dramaturgo - um prefeito do interior do Espírito Santo que inaugurara, como grande obra de sua administração na pacata cidade, um cemitério, mas que, ao longo de seus quatro anos de administração, não conseguira inaugurá-lo... Por falta de um morto.

O caso, anedótico, permitiu ao dramaturgo criar a figura dramática de Odorico Paraguaçu, espécie de síntese do "político" brasileiro, e que, sucesso nos palcos, primeiro do Teatro Santa Isabel, do Recife, pelo Teatro de Amadores de Pernambuco, e depois no Teatro Gláucio Gil, do Rio de Janeiro, sob direção de Gianni Ratto, repercutiria na televisão, quando o personagem do cangaceiro matador, contratado pelo prefeito, para poder inaugurar o cemitério com um morto, deixa de ser Ordovino e se torna Zeca Diabo, ganhando encarnação no ator Lima Duarte, que o celebrizaria. O curioso é que, com isso, a obra ganhou dois personagens principais, o prefeito Odorico, claro, mas também o assassino de aluguel.

Há um conjunto enorme de motivos que podem explicar o sucesso da obra. Primeiro, claro, o próprio enredo. Segundo, o personagem do Prefeito, que logo é reconhecido pelo espectador como uma espécie de síntese do político populista, característica de boa parte da histórias política brasileira, da esquerda à direita, de Getúlio Vargas a Jair Bolsonaro, de Médici a Lula, e que, por isso mesmo, é imediatamente reconhecível. Mas deve-se dizer que, igualmente importante, é a escolha da linguagem, eminentemente cômica, paródica, mas muito criativa - eivada de pleonasmos que se tornam engraçadíssimos, porque a maioria deles é mais expressiva que a "palavra correta", pela síntese que oferece.

Da novela de televisão para uma série televisiva, a obra original de Dias Gomes foi capaz de incluir, gradativamente, novos episódios e novos personagens, tornando-se, de certo modo, uma crônica política do Brasil, ao longo de sua história republicana, bastando observar-se a atual cena político-partidária do país, com a institucionalidade vinculada a figuras como o Presidente da Câmara de Deputados ou uma série de parlamentares, que vai do vereador ao senador, gente que faz da política, não a preocupação pelo atendimento ao bem comum, no célebre conceito de Aristóteles, mas a preocupação pelo atendimento ao seu bem particular.

No período em que o Brasil, depois do Ato Institucional nº 5, de dezembro de 1968, atravessava seu mais difícil e repressor período, a criação de Dias Gomes conseguiu driblar parcialmente a censura, porque Odorico Paraguaçu, ao mesmo tempo em que é um crápula e corrupto evidente, é, apresar de tudo, uma figura simpática, de modo que se torna tolerado e até certo ponto, desculpado, apesar de suas falcatruas, o que evidencia que o populismo não é apenas uma prática política, mas é uma tendência institucionalizada da sociedade brasileira, aproximada ao "jeitinho" tão eficientemente estudado pelo sociólogo Roberto Da Matta. O jeitinho e o populismo andam de mãos dadas porque são modo eficiente de driblar as enormes distâncias sociais entre elite e ralé da sociedade brasileira, infelizmente, não apenas presente quanto ampliada na atual paisagem do país.

Contrapondo-se, pela linguagem, à obra anterior, O pagador de promessas, que, como escrevi em coluna anterior, deve ser lida como uma tragédia urbana contemporânea, Odorico Paraguaçu, o bem amado deve ser lida enquanto uma comédia de costumes, extremamente fiel ao ethos da sociedade brasileira, onde o jeitinho tem a ver desde com o furar da fila - qualquer fila que seja - ao jogar papel na rua ou desviar algum dinheiro: varia a graduação do desvio, mas sua essência é a mesma.

O segredo de uma comédia como esta de Dias Gomes é que as pessoas riem do personagem sem se darem conta, conscientemente, de que riem delas mesmas, porque cada uma dessas pessoas é um pouco a figura daquele prefeito, ignorante, pomposo, vaidoso, pretensamente bem falante, que se imagina criativo e capaz de sempre levar vantagem em alguma coisa...