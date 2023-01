Começou o Porto Verão Alegre

A nova edição do Porto Verão Alegre chegou com todo o vapor, com um aumento considerável de espetáculos e, por consequência, de espaços a serem ocupados. A tônica ainda é a comédia, especialmente os trabalhos de stand up comedy, mas há espetáculos de dança, de teatro propriamente dito, de música, e até de cinema.

Nestes primeiros dias, tratei de assistir a dois trabalhos que, tendo estreado ao longo de temporadas anteriores, não me fora possível conhecer. O primeiro deles é o solo de Eduardo Sanseverino, Macho homem frágil, que tem ideação dele próprio e de Eva Schul, com direção da conhecida coreógrafa e interpretação de Sanseverino. Há pouco tempo eu aplaudira, entusiasmado, sua participação num espetáculo em que bailarinos de mais idade mostravam suas capacidades (Novos velhos corpos 50). Foi só naquela ocasião em que me dei conta de que o tempo passa para todos nós, para o crítico e para o artista. E admirei ainda mais Sanseverino. Mas agora, a curiosidade era acompanhar um outro aspecto de seu trabalho. E não saí decepcionado. De certo modo, Macho homem frágil é um depoimento e uma espécie de autobiografia. O espetáculo está dividido em três blocos, o primeiro dos quais constitui o depoimento: o macho que se descobre/é descoberto enquanto bailarino, e que, por isso mesmo, é execrado, agredido, desqualificado...

Num segundo bloco, que corresponde ao homem, encontramos uma coreografia que inova a tradição das danças gauchescas que, como sabemos, são marcadamente machistas, porque os homens em geral dançam sempre sozinhos. A passagem guarda certo deboche, porque, ao contrário dos malabarismos das coreografias folclóricas, o bailarino faz gestos comedidos e até certo ponto recatados, ainda que afirmativos e fortes. A parte final corresponderia ao frágil, e incorpora uma figura viking, inclusive com um tradicional capacete guerreiro e a lança. No título da obra, o macho designa, certamente, o gênero externo e aparente do personagem, enquanto o homem indica o papel social que ele desempenha. Mas é na fragilidade real do personagem, que contrasta com a figura viril do guerreiro que, de fato, se define o personagem.

Com esse espetáculo, o festival começou bem, botando o dedo na ferida e, mais, revelando um novo extraordinário espaço cultural, esta Casa de Espetáculos, localizada no bairro Floresta. A simples transformação de um prédio quase centenário neste centro cultural evidencia o amor e a dedicação de sua responsável pela arte, o que é admirável nos tempos que correm.

Também fui ver Mulheres de água, que a Cia. de Arte La Negra, de Ana Medeiros, mostrou-nos na sala Carlos Carvalho. Tomei um susto, fiquei profundamente impactado e entusiasmado. O espetáculo de dança flamenca é soberbo, emocionante, e prende o espectador do princípio ao fim. Há uma preocupação em aproximar as tradições flamenca e afro-brasileira, com excelente resultado. Concepção e direção geral são de Ana Medeiros, que merece o mais vivo aplauso, secundada por Emily Borghetti, que vem do grupo da Cadica, Patrícia Correa, Thais Virginia, Ana Candida de la Campana, Luciana Meira e a própria Ana Medeiros. Para esta temporada, houve a participação especial de Cris Nunes, que faz uma única, mas provocante interferência.

O espetáculo foi prejudicado pelas paredes do teatro, escuras, que atrapalharam as projeções das imagens. Também parece que se esqueceram de varrer o chão, o que provocou muita poeira quando os tacos batiam no chão ou os vestidos eram apanhados nos conhecidos movimentos coreográficos. Mas afora isso, a direção artística de Sílvia Canarim e a cuidadosa e inspirada seleção da trilha sonora, a cargo de Jef Lima e Isadora Arruda, emocionaram e fizeram vibrar a todos os que assistiram as duas noites, absolutamente lotadas. O figurino de Tânia Ferreira é variado e sempre perfeito, e o vídeo, em que pese o prejuízo de sua projeção, a cargo da 2L Produtora, integra-se sensorialmente com o espetáculo.

Em síntese, o Porto Verão Alegre retorna, agora com espetáculos ao vivo, em espaços mais diversificados e com uma agenda mais aberta, de modo a garantir divertimento a quem fica na cidade, e a preços bastante acessíveis. Parabéns ao Rogério Beretta e ao Zé Vitor Castiel, seus idealizadores e, ainda hoje, seus responsáveis pela produção e organização.