Theatro São Pedro centralizou programação

Com o controle relativo da Covid-19 (ela sempre retorna, sob novos formatos, não nos esqueçamos), os espetáculos do centro do País gradualmente se animaram a viajar. Assim, tivemos, em setembro, contundente espetáculo sob o preconceito sexual em A golondrina, a que se seguiu um divertido, ainda que incompleto espetáculo local, E a tia... na lareira, culminando com a estreia, em versão minimalista, da ópera A flauta mágica, de Mozart, que voltaria, nos meses seguintes, em versão orquestrada. Era a afirmação da Cooperativa de Ópera do Rio Grande do Sul, que parece ter vindo para ficar.

Em outubro o ritmo de espetáculos continuou forte. Estreou Virginia, sobre Virginia Woolf, tivemos a opereta O morcego, surpresa e sucesso absolutos, e a comédia Terapia de casal, produção local, encheu o Theatro São Pedro. Uma série de espetáculos como O despertar da primavera, um clássico de Wedekind; o retorno da Casa del Flamenco; e um espetáculo mais crítico, Um fascista no divã, se sucederam. Estávamos chegando ao segundo turno das eleições e havia uma enorme expectativa diante da opinião pública dividida. Mas o mês continuou com Pulsar, da Cadica Cia. de Arte, a rápida passagem do musical Rei Leão, vindo do centro do país; e mais um festival inesperado, o Fato, com peças críticas e autorais discutindo os temas mais contundentes da nossa realidade.

Outubro nos trouxe, ainda, o festival de dança de Bento Gonçalves, a peça infantil Liga da literatura, além de outro espetáculo para crianças, Zum, zum, zum. Se este mês concentrou atividades, a partir de novembro começamos a ter um ritmo mais descansado: como antecipei, A flauta mágica voltou a ter duas récitas, agora em versão orquestrada; a Transforma Cia. de Dança festejou sua longevidade e, enfim, em dezembro, ainda conhecemos uma estreia, Paisagem marítima, de Edward Albee, que vai retornar aos palcos, merecidamente, durante o Porto Verão Alegre.

Por falar em festival, a prefeitura de Porto Alegre, ainda que improvisadamente, conseguiu retomar o festival Porto Alegre em Cena, dividido em dois blocos, sendo que a segunda etapa ocorrerá em março vindouro. Neste apagar de luzes de dezembro, Clarice Niskier fez uma única performance do espetáculo A lista e, com isso, o ano terminou, mostrando um equilíbrio positivo entre espetáculos de puro divertimento - o que não é pecado - e espetáculos com maiores preocupações sociais.

Na verdade, consideradas as condições de crise financeira, as perseguições e preconceitos por parte do governo federal, dificultando a lei de incentivo - com vetos, depois derrubados, e mais adiante atrasados, em um ano, por novos projetos de Bolsonaro - e prejudicando os artistas, tivemos um saldo extremamente positivo.

Quanto aos espaços disponíveis, apesar dos esforços do setor de artes cênicas, os teatros municipais continuam precários e, por consequência, pouco usados. Os espaços alternativos, tipo Museu do Trabalho, vez ou outra são procurados. No espaço, a Casa de Cultura Mario Quintana, com suas duas salas, tem atendido bastante bem à demanda. Mas, sem dúvida, a instituição que teve a maior e mais diversificada programação, ao longo do ano, foi o Theatro São Pedro. Além do memorial da instituição e da sala da música, o teatro conta ainda com o foyer e, claro, o teatro propriamente dito. Segundo a administração da casa, foram mais de 80 mil espectadores ao longo do ano. Mais que isso, no espaço do Multipalco, prédio anexo ao teatro, com ritmo acelerado, as obras do chamado teatro oficina, mais as salas de dança e de circo devem ser entregues ao público no dia 27 de março vindouro.

Ao mesmo tempo, ocorreu, no último dia 29 de dezembro, a abertura dos envelopes de licitação do chamado teatro italiano, cujas obras demandarão cerca de dois anos. A velha casa agora se prepara, com o apoio da Gerdau, para iniciar os projetos de anti-incêndio e de acessibilidade. O fechamento temporário da instituição começa em 22 de julho, mas já antes estas obras começarão, externamente, nas rampas e passarelas externas do prédio.

Ao completar 165 anos de existência, o emblemático teatro da Praça Deodoro segue sendo centro de atenções e de carinho e propiciando ao público emoções e espetáculos variados.