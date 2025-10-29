Um encontro produtivo entre Trump e Lula

O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente norte-americano Donald Trump, foi, nas palavras do próprio Lula, que retornou na noite de ontem ao Brasil, “surpreendentemente positivo”. A reunião, marcada por cordialidade e pragmatismo, sinalizou uma reaproximação entre Brasil e Estados Unidos após meses de tensão provocada pelo chamado tarifaço.

Lula mais forte

“Se Lula já era forte, voltou mais forte”, afirmou o deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT, foto), acrescentando que “ele consolidou as negociações multilaterais e, na verdade, tirou de letra as conversações com Trump”.

Inverteu o processo

Na avaliação do parlamentar, “enquanto que no Brasil a turma queria, de forma afobada, que o Lula se humilhasse ‘liga para o Trump, liga para o Trump’, que não teria nenhum efeito, Lula construiu um ambiente onde o próprio Trump veio atender a Lula. O presidente foi tão habilidoso que inverteu o processo”, comemora Bohn Gass.

“Trump abandona Bolsonaro e está com Lula”

Na visão de Bohn Gass, “o Trump abandona o Bolsonaro e está com o Lula, ou seja, isso é uma inversão fantástica. Então se o Lula já era forte, só continua se fortalecendo”, assinalou o deputado gaúcho.

Respeito acima das diferenças

“Discordâncias ideológicas não devem impedir o tratamento respeitoso entre chefes de Estado”, afirmou Lula, ao comentar que expôs temas de interesse nacional, como tarifas, sanções a ministros do STF, e, a situação fiscal brasileira. Equipes dos dois países já começam a definir resultados que atendam Brasil e EUA.

Virada nas relações bilaterais

O cientista político Christopher Garman, da Eurasia Group, avaliou o encontro como uma “reviravolta importante” nas relações bilaterais. Segundo ele, “há hoje um cenário mais favorável à construção de um acordo entre os dois países, sobretudo pela mudança de postura dentro da Casa Branca”.

Trump busca saída honrosa

Garman destacou três fatores decisivos: “o interesse dos EUA em garantir acesso a minerais críticos, o impacto econômico do tarifaço sobre empresas americanas, e o lobby do setor privado para aliviar tensões comerciais”.

Lula e Trump: o improvável equilíbrio

Garman acredita que o encontro pessoal teve peso político relevante. “Trump é duro em público, mas cordial em privado. Lula também tem esse perfil negociador. Essa combinação pode facilitar um entendimento”.

Canal formal de negociação

O professor Alexandre Pires, do IBMEC-SP, destacou que a reunião foi mais simbólica que técnica. “O mais importante é que Lula e Trump autorizaram o início das tratativas bilaterais”, afirmou.

Lula como articulador global

O presidente reforçou sua intenção de ser um interlocutor internacional e mediador de crises. “Quero que o Brasil seja um país respeitado e protagonista nas soluções globais”, afirmou após o encontro. Para Pires, “essa postura tem limites, Lula busca protagonismo diplomático, mas a posição americana sobre a Venezuela é inflexível. Ele corre o risco de se colocar em uma mediação inviável”.