Quando a política vira espetáculo

Brasília viveu mais uma semana de grandes emoções. No Congresso Nacional, o clima de tensão política voltou a dominar o plenário. A polarização entre bolsonaristas e lulistas, que parecia ter dado uma trégua, reapareceu com força. O resultado foi um festival de discursos inflamados, ironias e acusações, mais parecendo um duelo de palanques do que uma sessão parlamentar.

Plenário em chamas

O plenário da Câmara voltou a ferver. O deputado federal gaúcho Osmar Terra (PL, foto) acusou o governo Lula de “afundar o País em dívidas” e de “humilhar o Congresso”. O petista Marcon reagiu: “Foi no governo de Bolsonaro que o Brasil voltou ao mapa da fome”. Já Helder Salomão (PT-ES) criticou o “baixo nível” do debate, pedindo mais respeito e foco nos temas que interessam ao povo. A sessão mostrou que a polarização política segue viva e ruidosa no coração do Parlamento.

A dura realidade no campo gaúcho

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB) voltou a alertar o país para a crise silenciosa que castiga o produtor rural do Rio Grande do Sul. Depois de sucessivas estiagens, agricultores enfrentam agora um novo drama: afalta de insumos para o plantio. Fertilizantes, sementes e defensivos agrícolas tornaram-se escassos — e, em muitos casos, inacessíveis. Com crédito bloqueado e CPF negativado, milhares de produtores devolvem áreas arrendadas e reduzem drasticamente suas atividades. “O produtor é bom para o banco quando compra consórcio, seguro e título de capitalização”, lamentou Schuch.

O risco de faltar comida

A advertência do parlamentar ecoa num momento crucial, em que o Brasil tenta, sob o governo Lula, consolidar a saída do mapa da fome. Mas, se o produtor continuar sem apoio, o país corre o risco de produzir menos alimentos, com reflexos diretos nos preços e na mesa do brasileiro. “Se hoje a comida está barata, amanhã ela faltará”, alertou Schuch, lembrando que “sem políticas públicas e crédito rural, a soberania alimentar fica ameaçada”.

O apelo por dignidade e políticas efetivas

Heitor Schuch defende um pacto nacional em favor do campo, com assistência técnica, extensão rural e linhas de crédito emergenciais. “Quem planta comida e sustenta a economia, merece respeito e dignidade”, afirmou. Para ele, “o abandono do agricultor é um erro que o Brasil não pode repetir. Sem o produtor, não há comida, nem economia forte”.

Transporte escolar rural

A Câmara aprovou projeto do deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) que autoriza professores a acompanharem alunos no transporte escolar rural. A proposta corrige uma proibição absurda, que impedia o docente de embarcar mesmo com lugares vagos. Pompeo, que estudou em escola rural e criou o transporte como prefeito, defende a medida como justa e pedagógica. O projeto, elogiado por parlamentares, seguiu para o Senado.