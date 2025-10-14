Estatutos do idoso e do deficiente estão em retrocesso

O Estatuto da Pessoa Idosa e o Estatuto da Pessoa com Deficiência são conquistas históricas da cidadania brasileira. Fruto de décadas de luta, as leis de autoria do senador gaúcho Paulo Paim (PT, foto) asseguram prioridade no atendimento, assentos preferenciais, filas específicas, respeito e acolhimento. Mas, na prática, o que se vê hoje é o retrocesso silencioso do cumprimento de algumas normas.

Sem fiscalização

Filas que ignoram a prioridade, bancos e lotéricas sem funcionários atentos, transportes públicos lotados e sem fiscalização. O que antes era símbolo de respeito e civilidade, tornou-se mera formalidade pendurada em placas. A lei existe, mas o Estado, em todas as suas esferas — municipal, estadual, distrital e federal — parece ter desistido de fazê-la valer.

Lei foi feita para ser cumprida

O senador Paulo Paim, autor da legislação a respeito, costuma lembrar: “Lei foi feita para ser cumprida”. E é exatamente esse o ponto. A sociedade brasileira não precisa de mais leis — precisa que as que já existem saiam do papel.

Campanhas e conscientização

Está na hora de os órgãos públicos retomarem campanhas de conscientização e, sobretudo, de fiscalização. Que as prefeituras, os estados e o governo federal façam cumprir o que já está escrito. Do contrário, o Estatuto da Pessoa Idosa e o da Pessoa com Deficiência continuarão sendo, tristemente, leis que envelhecem sem respeito.

O estranho ritual das apresentações

Nos últimos meses, a tribuna da Câmara dos Deputados transformou-se em um palco de cumprimentos e vaidades. Um desfile de nomes e cargos ocupa o tempo público: prefeitos, vices, vereadores, assessores, empresários, diplomatas, embaixadores, todos apresentados com pompa por parlamentares que, ao microfone, expressam “carinho” e “respeito”. O gesto, que poderia ser cordialidade institucional, tornou-se um ritual excessivo e repetitivo.

A vez dos gaúchos

Na sessão desta terça-feira (14), por exemplo, o protagonismo foi dos gaúchos. Os deputados Daniel Trzeciak (PSDB, de Pelotas), Franciane Bayer (Republicanos, de Santa Maria) e Lucas Redecker (PSDB, de Novo Hamburgo), entre parlamentares de outros estados, usaram o tempo regimental para exibir seus convidados. O plenário, espaço do debate legislativo, parece cada vez mais uma extensão das agendas eleitorais. E, no fim, muitos ainda pedem divulgação na comunicação oficial da Câmara. Mas é preciso pedir? Não é dever institucional divulgar o trabalho parlamentar?

O show do ego político

A apresentação de visitantes deveria ser breve e simbólica, um gesto de cortesia. Mas o que era exceção virou rotina e espetáculo. A cada cinco minutos ou pouco mais, um novo deputado toma o microfone para saudar alguém. O ato vira vitrine política

O limite do razoável

Apresentar convidados é parte da liturgia, mas o abuso fere o decoro. O Parlamento não é um camarote de campanha. Deputados foram eleitos para legislar, fiscalizar e representar, não para transformar a casa em palanque pessoal.

Respeito à liturgia e ao cidadão

Um mínimo de sobriedade devolveria ao plenário o tom que a democracia exige. A reverência verdadeira não está no microfone, mas no voto consciente, no projeto bem elaborado, na defesa do interesse público.