Hamm denuncia obstáculos de bancos ao agro



O deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP, foto à esq.) denunciou ao ministro Augusto Nardes , do Tribunal de Contas da União (TCU) , “que o agronegócio gaúcho continua numa situação de abandono e que instituições financeiras impõem obstáculos e cobranças indevidas”.

Sem acesso ao crédito

Segundo o parlamentar, “embora o governo federal anuncie recursos por meio de planos de safra e medidas provisórias , os agricultores não conseguem acessar o crédito, o que impede o produtor de renegociar suas dívidas e manter a produção”.

Situação crítica no campo gaúcho

O ministro Augusto Nardes, gaúcho de Santo Ângelo, reconheceu a gravidade do endividamento rural e relatou que 25 agricultores já cometeram suicídio no Estado em razão das dificuldades financeiras. Ele mencionou o impacto de três enchentes e duas secas consecutivas , que devastaram plantações e comprometeram a renda das famílias rurais. Mesmo diante das perdas climáticas e da crise de crédito, os bancos têm agido de forma abusiva , dificultando a renegociação e, em muitos casos, “fazendo mata-mata”, segundo as palavras do ministro.

Auditoria no sistema financeiro

Diante da denúncia, Nardes anunciou que o TCU vai realizar uma auditoria no sistema financeiro , atendendo à proposta de Hamm, aprovada por unanimidade na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados , com votos inclusive da base governista. O objetivo é verificar por que os recursos não chegam aos agricultores e avaliar a atuação de bancos públicos, privados e cooperativas de crédito . A investigação deve começar nos próximos dias e buscará transparência nas operações de crédito rural, especialmente quanto ao cumprimento do Manual do Crédito Rural.

Fiscalização dos órgãos públicos

O deputado Hamm ressaltou que os bancos e agentes financeiros têm obrigação de prestar contas , e que o Banco Central e o Tesouro Nacional precisam exercer a devida fiscalização. Ele destacou que só o TCU tem poder para apurar as irregularidades e garantir que as políticas públicas cheguem “na ponta”, de forma simples e justa.

Compromisso do ministro

O ministro afirmou que encaminhará o caso à presidência e ao plenário do TCU , determinando a adoção de todas as providências necessárias. Segundo Nardes, “o foco será o sistema financeiro como um todo , avaliando por que os produtores não têm acesso ao crédito nem às renegociações garantidas por lei”.

Apelo por dignidade e transparência

Para Hamm, “a auditoria representa uma esperança para milhares de agricultores endividados” . Ele pediu urgência e sensibilidade do TCU: “Precisamos dar dignidade aos agricultores brasileiros e, especialmente, aos gaúchos. O crédito existe, mas não chega. Falta fiscalização e sobram injustiças”.

Transparência no crédito rural