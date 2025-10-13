Hamm denuncia obstáculos de bancos ao agro

O deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP, foto à esq.) denunciou ao ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), “que o agronegócio gaúcho continua numa situação de abandono e que instituições financeiras impõem obstáculos e cobranças indevidas”.
Sem acesso ao crédito
Segundo o parlamentar, “embora o governo federal anuncie recursos por meio de planos de safra e medidas provisórias, os agricultores não conseguem acessar o crédito, o que impede o produtor de renegociar suas dívidas e manter a produção”.
Situação crítica no campo gaúcho
O ministro Augusto Nardes, gaúcho de Santo Ângelo, reconheceu a gravidade do endividamento rural e relatou que 25 agricultores já cometeram suicídio no Estado em razão das dificuldades financeiras. Ele mencionou o impacto de três enchentes e duas secas consecutivas, que devastaram plantações e comprometeram a renda das famílias rurais. Mesmo diante das perdas climáticas e da crise de crédito, os bancos têm agido de forma abusiva, dificultando a renegociação e, em muitos casos, “fazendo mata-mata”, segundo as palavras do ministro.
Auditoria no sistema financeiro
Diante da denúncia, Nardes anunciou que o TCU vai realizar uma auditoria no sistema financeiro, atendendo à proposta de Hamm, aprovada por unanimidade na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, com votos inclusive da base governista. O objetivo é verificar por que os recursos não chegam aos agricultores e avaliar a atuação de bancos públicos, privados e cooperativas de crédito. A investigação deve começar nos próximos dias e buscará transparência nas operações de crédito rural, especialmente quanto ao cumprimento do Manual do Crédito Rural.
Fiscalização dos órgãos públicos
O deputado Hamm ressaltou que os bancos e agentes financeiros têm obrigação de prestar contas, e que o Banco Central e o Tesouro Nacional precisam exercer a devida fiscalização. Ele destacou que só o TCU tem poder para apurar as irregularidades e garantir que as políticas públicas cheguem “na ponta”, de forma simples e justa.
Compromisso do ministro
O ministro afirmou que encaminhará o caso à presidência e ao plenário do TCU, determinando a adoção de todas as providências necessárias. Segundo Nardes, “o foco será o sistema financeiro como um todo, avaliando por que os produtores não têm acesso ao crédito nem às renegociações garantidas por lei”.
Apelo por dignidade e transparência
Para Hamm, “a auditoria representa uma esperança para milhares de agricultores endividados”. Ele pediu urgência e sensibilidade do TCU: “Precisamos dar dignidade aos agricultores brasileiros e, especialmente, aos gaúchos. O crédito existe, mas não chega. Falta fiscalização e sobram injustiças”.
Transparência no crédito rural
A reunião entre Afonso Hamm e Augusto Nardes marca um passo decisivo na busca de transparência e justiça no crédito rural. A auditoria do TCU promete investigar irregularidades na distribuição de recursos, cobranças indevidas por bancos e o papel omisso do Banco Central. O movimento conta com o apoio das lideranças rurais e parlamentares de várias bancadas, em defesa dos agricultores que enfrentam uma das maiores crises financeiras e humanas do campo gaúcho nas últimas décadas.