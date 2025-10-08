Mudança na jornada de trabalho para 5x2

“Hoje foi um dia especial, que remonta aos tempos da Assembleia Constituinte, quando eu, o presidente Lula, Olívio Dutra e a bancada dos trabalhadores iniciamos o debate sobre a redução da jornada de trabalho”, comemorou o senador Paulo Paim (PT, ao centro na foto) sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 148/2015 de autoria do parlamentar gaúcho, apresentada na Comissão de Constituição e Justiça pelo senador Rogério Carvalho, nesta quarta-feira (8), que põe fim à escala 6x1 e estabelece a redução da jornada para 40 horas semanais em um primeiro momento, com diminuição gradual de uma hora por ano até alcançar 36 horas semanais, numa escala de 5x2.

Ampliar o debate

Paulo Paim anunciou que antes da votação, ainda sem data definida, “será realizada uma audiência pública para ampliar o debate, essa é uma tendência mundial”. A deputada federal Erika Hilton também está nessa luta conosco, com projeto tramitando na Câmara. “O mais importante é a causa: fazer justiça ao trabalhador, assegurando mais qualidade de vida, mais tempo com a família e maiores oportunidades de qualificação profissional”, acentuou Paulo Paim.

Independência entre os Poderes

O deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB) defende a criação de mandatos para ministros do STF, argumentando que “a oxigenação da Corte é essencial para fortalecer a independência entre os Poderes e manter o Judiciário mais conectado às demandas da sociedade”.

Risco do agronegócio colapsar

O deputado federal gaúcho Sanderson (PL) acusa o governo federal de barrar aprovação de matéria no Senado criando uma linha de crédito de R$ 35 bilhões para renegociação de dívidas rurais. O congressista alerta para o risco de o agronegócio colapsar, caso o texto já aprovado na Câmara não evolua.

Pedágio mais caro do País

“O valor do pedágio na Metade Sul do Rio Grande do Sul é o mais caro do País, chegando a quase R$ 20 em cinco praças”, protesta da tribuna, o deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB). De acordo com o parlamentar, “o contrato não gera benefícios à região e prejudica a competitividade e a geração de empregos”.

Nova concessão

Daniel Trzeciak alerta que a demora em realizar nova licitação pode levar à demissão de 600 trabalhadores e à interrupção de serviços nas rodovias. Ele defende uma nova concessão, com valores justos e condições que estimulem o desenvolvimento da Metade Sul do Estado.

Agentes de saúde

Com voto contra do Partido Novo, a Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos de votação, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 14/21, que concede aposentadoria integral e com paridade a agentes de saúde e de combate a endemias que sejam servidores públicos, além de menor idade para se aposentar. A proposta segue para o Senado.

Agentes de trânsito

Os deputados aprovaram projeto que obriga estados e municípios a criarem carreiras de agentes de trânsito para receberem recursos do fundo nacional de segurança. A Câmara aprovou projeto que destina 5% do valor das multas de trânsito para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Para receber os recursos, estados e municípios devem criar carreiras próprias para estas funções.