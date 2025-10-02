Isenção do Imposto de Renda é comemorada no Congresso

A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade (493 votos) o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. A proposta, relatada por Arthur Lira (PP-AL), manteve sua essência, apesar de mais de 100 emendas apresentadas. A medida, considerada uma vitória do governo, beneficiará 15 milhões de trabalhadores, e faz parte das promessas de campanha de Lula.

Resgatando a chama do trabalhismo

O deputado federal gaúcho Afonso Motta (PDT, foto) celebrou no plenário a aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, “resgatando a chama do trabalhismo”. Lembrou os legados de Getúlio Vargas, Jango e Brizola, que ergueram os pilares dos direitos sociais no país. Para ele, “a decisão é um reconhecimento ao trabalhador brasileiro, à educação e à justiça social”. O gaúcho reafirma que o Parlamento sai fortalecido, mostrando unidade rara. “É a força do trabalhismo vivo, que continua a defender dignidade e inclusão para a maioria do povo”.

Compensando renúncia fiscal

Além da isenção total de até R$ 5 mil, haverá desconto parcial para salários de até R$ 7.350, compensando renúncia fiscal de R$ 26 bilhões ao ano. Para rendas acima de R$ 600 mil anuais, foi criada taxação extra progressiva, chegando a 10% para quem ganha acima de R$ 1,2 milhão. Lira também atendeu pleitos de universidades privadas ligadas ao ProUni e, do setor agro, preservando isenções sobre fundos e letras de crédito. Estados e municípios terão compensação via fundos de participação.

Responsabilidade do Parlamento

Na Tribuna, o líder do PT, Lindbergh Farias afirmou que a vitória é da população, pois 87% dos contribuintes ficarão isentos do IR. Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, destacou que o resultado expressivo decorreu do senso de responsabilidade do Parlamento. Já o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, criticou o governo, acusando-o de aumentar tarifas e “dar com uma mão e tirar com a outra”. A proposta ainda precisa ser aprovada no Senado e sancionada por Lula em 2025 para entrar em vigor em janeiro de 2026.

Proteção urgente no ambiente digital

O deputado federal gaúcho Osmar Terra (PL) defendeu, no grupo de trabalho da Câmara, a criação de protocolos nacionais para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Autor da Lei 14.811/2019, que transformou em crimes hediondos atrocidades como pornografia infantil, sequestro e incentivo à automutilação, Terra alerta: “sem integração entre escolas, famílias e Poder Público, jovens seguem expostos a abusos online. É vital blindar nossas crianças de um ambiente digital tóxico que destrói vidas”, afirmou.

Enquadrar facções como grupo terrorista

O deputado federal gaúcho Ubiratan Sanderson (PL) quer mudar a Lei Antiterrorismo para enquadrar as facções criminosas como grupos terroristas. Em sua leitura, a medida vai evitar a transformação do Brasil em um narcoestado. O deputado pede o apoio dos demais parlamentares, e tudo indica que não terá dificuldade em receber.