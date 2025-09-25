Isenção de Imposto de Renda

"A votação que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil será na próxima quarta-feira, independentemente de um acordo em torno da proposta alternativa de anistia para os envolvidos em atos golpistas", garantiu o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A afirmação é uma resposta ao relator da PEC da Dosimetria, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP). O parlamentar disse esperar que o texto seja apreciado na terça-feira, e afirmou que trabalhará para que o projeto sobre a isenção do Imposto de Renda não seja votado enquanto a discussão em torno da anistia não estiver superada.

Dignidade à população

A deputada federal gaúcha Denise Pessôa (PT, foto) argumenta que "a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil vai dar mais dignidade à população, fortalecendo a classe trabalhadora e impulsionando o desenvolvimento do País".

Gesto de 'pacificação nacional'

O deputado federal gaúcho Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS) defende a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele argumenta que "o instrumento já foi usado antes como gesto de pacificação nacional e que penas pesadas vêm sendo aplicadas a pessoas que não participaram diretamente da depredação".

Lei vale para todos

Já a deputada Denise Pessôa considera o julgamento dos envolvidos na tentativa de golpe "um marco histórico para a democracia". Ela reforça "que não pode haver impunidade para quem ameaça o Estado de Direito e que a lei vale igualmente para todos".

A defesa da vida desde a concepção

A deputada federal gaúcha Any Ortiz (Cidadania) manifestou apoio à proposta que inclui o nascituro entre os sujeitos cuja proteção cabe ao Ministério Público da União. Em sua avaliação, a medida reforça a ideia de que a proteção jurídica deve começar ainda na concepção.

Faixa de Gaza

A deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL) denuncia as 70 mil mortes, entre elas 19 mil crianças, na Faixa de Gaza. A parlamentar lamenta "a incapacidade da diplomacia internacional para conter a guerra e critica o silêncio da extrema-direita diante da violência crescente".

Impunidade a políticos

O Senado deu um basta à PEC da Blindagem. "Essa proposta absurda é deplorável, buscava garantir impunidade a políticos corruptos e criminosos. Sua rejeição é uma vitória da Justiça, da democracia e da luta do povo brasileiro", resumiu o senador gaúcho Paulo Paim (PT).

Derrota para a Câmara

Em uma derrota para a Câmara dos Deputados e para o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), arquivou na quarta-feira a PEC da Blindagem.