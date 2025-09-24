'Retrocesso democrático', afirma deputado petista sobre anistia

O deputado federal gaúcho Alexandre Lindenmeyer (PT, foto) se manifesta contra a anistia. Para o parlamentar gaúcho, “a medida protege golpistas, depredadores do patrimônio público e até quem planejou contra a vida de autoridades, o que representa um retrocesso democrático”.

Jornada de trabalho

Na opinião de Alexandre Lindenmeyer, “em vez de legitimar a impunidade, a Câmara deveria priorizar pautas em defesa do povo, como a redução da jornada de trabalho, a ampliação da isenção do imposto de renda e investimentos em saúde e educação”.

O encontro Lula e Trump não foi acaso

O aperto de mãos e a rápida interação entre Trump e Lula no corredor da ONU foi orquestrado com antecedência e é parte de uma mudança de estratégia da Casa Branca. O gesto sinaliza a abertura de um novo canal de diálogo, depois do fracasso da postura anterior dos EUA, baseada em tarifas e sanções. É como avalia a situação Brian Winter – brasilianista, analista político e editor chefe da Americas Quarterly, em entrevista nesta quarta-feira (24) ao Jornal da CBN.

Contradições aparentes

Apesar de Trump ter feito um discurso crítico ao Brasil e às liberdades democráticas, Winter não vê contradição: “por um lado, Trump abre espaço para negociação; por outro, mantém acenos à família Bolsonaro, que segue sendo peça relevante em sua base política”.

Cautela como palavra-chave

Para Winter, o momento exige prudência. “A reunião inicialmente anunciada como presencial, já foi rebaixada para conversa telefônica, reduzindo riscos. Ainda assim, os temas em jogo são pesados: tarifas comerciais; big techs; minerais críticos e outras pautas de interesse bilateral.”

O peso do setor privado

Brian Winter ressaltou que empresas brasileiras e americanas tiveram papel decisivo para pressionar Washington. “Foram apresentadas análises, pesquisas e dados sobre os impactos negativos das tarifas, que atingiam setores relevantes (como café, carne e aviação), sem alcançar o objetivo político de enfraquecer Lula ou fortalecer Bolsonaro.”

Novo equilíbrio em disputa

Segundo o cientista político, “o objetivo original de Trump usar tarifas e sanções para abrir caminho a Bolsonaro em 2026 fracassou. Agora busca-se um novo equilíbrio na relação bilateral, menos confronto, mais pragmatismo. Ainda assim, Trump é volátil, e o processo tende a ser longo e cheio de incertezas”.

Ocupação ilegal do MST

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB) acusa o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de agir fora da lei e de prejudicar produtores rurais. Ele relata casos no Rio Grande do Sul em que agricultores perderam propriedades legalmente adquiridas devido à ocupação ilegal do MST.

Apoio ao MST

A Universidade Federal de Pelotas é denunciada pelo deputado Alceu Moreira de permitir que uma aula inaugural do curso de veterinária fosse usada para apoiar o MST. “É inadmissível que a instituição utilize recursos públicos para defender conceitos ideológicos”, dispara.