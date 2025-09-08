A bandeira e a soberania nacional

O debate sobre a utilização da bandeira dos Estados Unidos em manifestações políticas no Brasil, inclusive no feriado da Independência, levanta uma reflexão essencial: o respeito à soberania nacional e à nossa própria identidade.

Brasilidade em primeiro lugar

A bandeira brasileira não é apenas um pedaço de tecido verde, amarelo, azul e branco. É símbolo de uma história de lutas, conquistas e, de uma Nação que busca afirmar sua autonomia. Quando um povo abre mão de valorizar os próprios símbolos, enfraquece a noção de pertencimento e unidade que sustenta a democracia.

Períodos sombrios e perigosos

Para a deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL), “o uso da bandeira dos Estados Unidos em qualquer manifestação no Brasil é patético, ainda mais no 7 de setembro, e em um momento em que o governo Trump aplica tarifas ilegais e utiliza a Lei Magnitsky para intervir na justiça brasileira. Estes são períodos sombrios e perigosos, nos quais ainda precisamos defender algo tão fundamental como a soberania nacional”, acentuou a parlamentar gaúcha.

Bandeira da brasilidade

“A nossa bandeira é verde e amarela. A nossa bandeira é a da brasilidade. A nossa bandeira é feita de muitas cores e mãos, de ventos e esperanças, de amor e amorosidade”, afirmou o senador gaúcho Paulo Paim (PT), acrescentando: “Somos soberanos e temos uma gente maravilhosa, aquerenciada no interior e nas grandes cidades, no litoral, no pampa, no sertão, na caatinga, no cerrado, na floresta amazônica e no pantanal”.

Em busca de vida digna

“Corremos rios e mares em busca de vida digna. Estamos ao lado do povo brasileiro — esse povo inigualável em sua história e em seus caminhos, esse povo que se levanta antes de o sol nascer e adormece sob as estrelas. Pátria somos todos!”, concluiu o senador Paim.

O exemplo norte-americano

Curiosamente, os Estados Unidos, cuja bandeira vem sendo empunhada em atos da direita brasileira, são uma das sociedades que mais valorizam e respeitam seus símbolos nacionais. Nenhum norte-americano trocaria sua bandeira pela de outro país em manifestações políticas. Pelo contrário, lá ela é defendida como expressão máxima de patriotismo e unidade nacional, independentemente das divergências ideológicas.

O risco da submissão simbólica

Adotar símbolos de outra nação em momentos de afirmação política interna passa um recado perigoso: o de que não acreditamos na força de nossas instituições e no valor da democracia brasileira. A bandeira dos EUA pode representar amizade, parceria e cooperação, mas nunca deve ocupar o espaço que pertence exclusivamente ao verde e amarelo da nossa Pátria.

Respeito às instituições

Valorizar os símbolos nacionais é também respeitar as instituições que sustentam o Estado democrático de direito. A independência brasileira foi conquistada sob a inspiração da soberania, e o 7 de setembro deve ser lembrado como data de afirmação do Brasil perante o mundo.

Acima de ideologias e disputas partidárias

Se os Estados Unidos defendem e reverenciam a sua bandeira com orgulho, nós, brasileiros, devemos fazer o mesmo. Mais do que nunca, em tempos de polarização, é fundamental que a bandeira do Brasil seja o ponto de encontro de todos os cidadãos, acima de ideologias e disputas partidárias.